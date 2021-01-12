Иванов: «В декабре понял, что уйду из „Ахмата“»

Полузащитник рассказал о причинах своего ухода из «Ахмата».

Как это было? Как обычно. Зашел в московский офис «Ахмата», подписал документы, забрал трудовую. Потом с Ахмедом Айдамировым, генеральным директором, выпили по чашке кофе, пожали друг другу руки, и я поехал домой.

Когда понял, что уйду? Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».

Аренда? А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не чинил препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история.