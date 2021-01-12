ГлавнаяНовости

Иванов: «В декабре понял, что уйду из „Ахмата“»

12 января 2021, 14:06

Полузащитник Олег Иванов рассказал о причинах своего ухода из «Ахмата».

Как это было? Как обычно. Зашел в московский офис «Ахмата», подписал документы, забрал трудовую. Потом с Ахмедом Айдамировым, генеральным директором, выпили по чашке кофе, пожали друг другу руки, и я поехал домой.

Когда понял, что уйду? Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».

Аренда? А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не чинил препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии10
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Навзир
Навзир ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
12 января в 18:47
Вот тренером я бы его точно хотел увидеть. Думаю у Олега получится быть тренером, умный парень. 👍
PATRIOT1965
PATRIOT1965
12 января в 16:16
Таллалаев,думаешь Иванов не нужен? Ну,ну,дерзай пока карты в твоих руках..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
12 января в 16:14
Удачи по жизни и СПАСИБО за все.Может увидим тебя и тренером в Ахмате, а твоих сыновей в будущем игроками команды.Грозный- твой второй дом!!!!!!
ЧиП
ЧиП
12 января в 15:36
Отличный плеймекер⚽🥇
Для нашего чемпионата скорости большие не нужны
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 15:18
Время неумолимо. Олег и раньше то скоростным игроком не был , а с возрастом стал еще медлительнее. Хорошо , что Талалаев не стал лукавить, а честно сказал, что не видит Олега в основной обойме. Главное - расстались без взаимных обид. Если Олег захочет еще поиграть , то вполне может найти себе команду, дядька опытный , кому то может и сгодится.
mihaluch
mihaluch
12 января в 14:24
Надеюсь найдётся клуб для Иванова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 14:23
Хорошо, что разошлись по доброму, без взаимных упреков и обид.
Тренер поступил порядочно, не стал мариновать на лавке игрока.
Теперь бы Олегу найти себе новый клуб, и было бы отлично...
shlomo
shlomo
12 января в 14:20
Ну если учитывать возраст, то думаю что можно найти клуб в ФНЛ....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100