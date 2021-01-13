Спортдиректор «Айнтрахта» подтвердил, что клуб близок к аренде Йовича

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич подтвердил информацию о том, что немецкий клуб близок к трансферу форварда «Реала» Луки Йовича.
Если всё получится, скоро он снова будет с нами.
23-летний серб должен перейти в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона. Бобич подчеркнул, что до официального подтверждения трансфера осталось уладить последние детали. Он также не исключил возможность выкупа Йовича у «Реала» по окончании сезона.
Увидим следующим летом. Пока мы можем обдумывать всё, что произойдёт летом.
Всем здоровья.
Всем здоровья.