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Спортдиректор «Айнтрахта» подтвердил, что клуб близок к аренде Йовича

13 января 2021, 01:45

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич подтвердил информацию о том, что немецкий клуб близок к трансферу форварда «Реала» Луки Йовича.

Если всё получится, скоро он снова будет с нами.

23-летний серб должен перейти в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона. Бобич подчеркнул, что до официального подтверждения трансфера осталось уладить последние детали. Он также не исключил возможность выкупа Йовича у «Реала» по окончании сезона.

Увидим следующим летом. Пока мы можем обдумывать всё, что произойдёт летом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
13 января в 04:41
Может игрок снова оживет.
STVA 1
STVA 1
13 января в 02:00
Здесь он скорее всего будет играть постоянно
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 01:56
Реал очень солидная команда и не у всех там получается сразу закрепиться. Лука парень молодой и шанс вернуться в Реал у него возможно еще будет. В Айнтрахте у него наверняка будет игровая практика , а от аренды выиграть могут все три стороны. Ну а где парень окажется по окончании сезона , узнаем скорее всего только летом.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 01:47
Вернется скорее всего и там вероятно заиграет более успешно.
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