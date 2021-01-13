Спортдиректор «Айнтрахта» подтвердил, что клуб близок к аренде Йовича

1610491523

13 января 2021, 01:45

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич подтвердил информацию о том, что немецкий клуб близок к трансферу форварда «Реала» .

Если всё получится, скоро он снова будет с нами.

23-летний серб должен перейти в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона. Бобич подчеркнул, что до официального подтверждения трансфера осталось уладить последние детали. Он также не исключил возможность выкупа Йовича у «Реала» по окончании сезона.