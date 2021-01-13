Игорь Ефремов назначен вице-президентом «Урала»

«Урал» объявил о назначении на пост вице-президента бывшего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова.

В «Урале» Игорь Викторович будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.