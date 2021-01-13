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Игорь Ефремов назначен вице-президентом «Урала»

13 января 2021, 11:58

«Урал» объявил о назначении на пост вице-президента бывшего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова.

В «Урале» Игорь Викторович будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.

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ДСА
ДСА
13 января в 12:52
Нашел себе тепленькое место.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 12:01
Был генеральным директором канувшего в лету подмосковного "Сатурна". Видимо относится к плеяде непотопляемых футбольных функционеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 11:59
Хорошее решение Урала!
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