Пивоваров — новый генеральный директор московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила о назначении Павла Пивоварова на должность генерального директора московского клуба.
Юрий Белкин, ранее занимавший должность гендиректора, стал президентом «Динамо». Он сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».
Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита».
Меня, как махрового динамовца, в этой новости настораживает прошлая причастность Пивоварова к фк из северной столицы. Но, если будет самоотверженно трудиться на благо Динамо, используя свой опыт работы в международных футбольных правовых структурах, наверное хорошо.
Меня, как махрового динамовца, в этой новости настораживает прошлая причастность Пивоварова к фк из северной столицы. Но, если будет самоотверженно трудиться на благо Динамо, используя свой опыт работы в международных футбольных правовых структурах, наверное хорошо.