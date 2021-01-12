Пивоваров — новый генеральный директор московского «Динамо»

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12 января 2021, 13:40

Пресс-служба «Динамо» объявила о назначении Павла Пивоварова на должность генерального директора московского клуба.

Юрий Белкин, ранее занимавший должность гендиректора, стал президентом «Динамо». Он сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита».