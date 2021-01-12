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Пивоваров — новый генеральный директор московского «Динамо»

12 января 2021, 13:40

Пресс-служба «Динамо» объявила о назначении Павла Пивоварова на должность генерального директора московского клуба.

Юрий Белкин, ранее занимавший должность гендиректора, стал президентом «Динамо». Он сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита».

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Все комментарии
RIR68
RIR68
12 января в 17:53
для него это повышение или ссылка? оторваться от кормушки.
Loko57
Loko57
12 января в 14:37
А куда дели Президента))
stanichnik
stanichnik ответ Али Самаркандский (раскрыть)
12 января в 14:05
Доброго Здоровья Али!
Меня, как махрового динамовца, в этой новости настораживает прошлая причастность Пивоварова к фк из северной столицы. Но, если будет самоотверженно трудиться на благо Динамо, используя свой опыт работы в международных футбольных правовых структурах, наверное хорошо.
drug01
drug01
12 января в 14:02
В новый год с новым руководством.... Вперёд!!!
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 13:59
Ему бы Балтику возглавить....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 января в 13:52
Хорошо это или плохо?
shlomo
shlomo
12 января в 13:50
Ну в принципе все на своих же местах, лишь прописали все на бумаге...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 13:49
Новый это хорошо...
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