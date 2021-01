Пресс-служба «Алавеса» объявила имя нового главного тренера.

Им стал бывший игрок «Барселоны» Абелардо. В период с 2017 по 2019 год специалист уже возглавлял команду. Накануне «Алавес» уволил тренера Пабло Мачина.

ℹ️ 'Pitu' Abelardo, named as new Alaves coach 👇



Welcome, Pitu❗️ #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/LJbdp7hTdv