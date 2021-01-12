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Самедов стал старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу

12 января 2021, 16:21

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов назначен на должность старшего селекционера «железнодорожников» по молодёжному футболу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов.

Самедов стал старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 января в 07:23
Удачи на новом попроще!
rahmiddin
rahmiddin
12 января в 21:08
ОН ПРЕДАТЕЛЬ КОГДА НА СВОЕМ ПИКЕ УШЕЛ В СПАРТАК И СКАЗ ЧТО ЭТО МОЙ ДОМ. , ПОСЛЕ ЕГО УХОДА ЛОКО СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января в 21:08
Кто же арбузами будет торговать
Gahi
Gahi
12 января в 19:22
Хорошая идея, чтобы продолжать оставаться в футболе и быть в курсе подготовки молодых футболистов. У Александра должно получиться разглядеть перспективных футболистов в системе Локомотива и дать возможность им не затеряться, а продолжать играть в основной команде. Удачи
Василий 50
Василий 50
12 января в 18:02
Теперь при деле.
RIR68
RIR68
12 января в 17:57
селекционер. обычные, оранжевые, жёлтые, ранние, поздние, без косточек...
Cat01
Cat01
12 января в 17:15
Арбузы все кончились!
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 17:13
Вот и пристроился на хлебное место.
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 16:57
И здесь спартачок отличился не смог трудоустроить арбузника.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 16:43
Вот и Санек пристроился. Удачи ему на новой работе.
beefs
beefs
12 января в 16:34
хорошее и полезное занятие нашел Саша...
mihaluch
mihaluch
12 января в 16:27
Успехов в воспитании молодёжи.
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