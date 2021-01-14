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Маркиньос: «Почеттино — исключительный тренер»

14 января 2021, 02:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

Я очень рад быть на поле, иметь возможность выкладываться на полную, чтобы выигрывать матчи и трофеи. Именно за этим я и пришёл в ПСЖ.

У нас новый тренер с новой философией. Всегда нелегко проводить изменения в течение сезона, но Почеттино — исключительный тренер. Он много разговаривает с игроками и хорошо объясняет то, чего он хочет.

Мы благодарим Тухеля за то, что он сделал здесь, в том числе для меня, потому что под его руководством я сделал серьёзные шаги вперёд, он показал мне новый уровень футбола, которого я никогда не ожидал достичь.

Мы знаем, что матчи с «Марселем» никогда не бывают простыми. Это команда, обладающая огромным энтузиазмом, но нам нравятся подобные матчи.

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Источник: goal.com
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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 января в 03:28
Зачетный лизок сделан.
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 02:16
Быстро Почеттино первый титул получил.
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