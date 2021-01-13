Конте заявил, что доверит Эриксену роль плеймейкера в «Интере»

Главный тренер «Интера» заявил, что доверит роль плеймейкера полузащитнику . Напомним, ходят слухи, что хавбек близок к уходу из клуба.

У нас было достаточно времени, чтобы поработать с Эриксеном на тактическом уровне плеймейкера. Я ожидаю от него многого на этой позиции.

Эта роль сильно тяготит игрока. Но Кристиан обладает всеми необходимыми навыками. Если бы я его поставил в опорную зону, то лишил бы всех его сильных сторон.