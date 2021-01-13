Конте заявил, что доверит Эриксену роль плеймейкера в «Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что доверит роль плеймейкера полузащитнику Кристиану Эриксену. Напомним, ходят слухи, что хавбек близок к уходу из клуба.
У нас было достаточно времени, чтобы поработать с Эриксеном на тактическом уровне плеймейкера. Я ожидаю от него многого на этой позиции.
Эта роль сильно тяготит игрока. Но Кристиан обладает всеми необходимыми навыками. Если бы я его поставил в опорную зону, то лишил бы всех его сильных сторон.
Теперь вопрос к Эриксену, приложит ли он усилия для того чтобы вписаться в команду... Ну и для начала, не мешало бы выучить итальянский хотя бы на минимальном уровне, чего Эриксен пока что делать не хотел... Игрок то он толковый, но видимо там какие-то психологические проблемы, помимо неурядиц с Конте, а может просто лень...
Теперь вопрос к Эриксену, приложит ли он усилия для того чтобы вписаться в команду... Ну и для начала, не мешало бы выучить итальянский хотя бы на минимальном уровне, чего Эриксен пока что делать не хотел... Игрок то он толковый, но видимо там какие-то психологические проблемы, помимо неурядиц с Конте, а может просто лень...