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Конте заявил, что доверит Эриксену роль плеймейкера в «Интере»

13 января 2021, 15:54

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что доверит роль плеймейкера полузащитнику Кристиану Эриксену. Напомним, ходят слухи, что хавбек близок к уходу из клуба.

У нас было достаточно времени, чтобы поработать с Эриксеном на тактическом уровне плеймейкера. Я ожидаю от него многого на этой позиции.

Эта роль сильно тяготит игрока. Но Кристиан обладает всеми необходимыми навыками. Если бы я его поставил в опорную зону, то лишил бы всех его сильных сторон.

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Все комментарии
Интер Рулит
Интер Рулит ответ Китайская подделка (комментарий удален) (раскрыть)
14 января в 19:36
ты это про Конте?Так он после Ювентуса был в "Челси",почему ты решил что он продался?
Rheinfall
Rheinfall
13 января в 21:29
И кстати был сегодня неплох на поле Кристиан.
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
13 января в 18:40
такой себе... плей-лавкер)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
13 января в 18:16
Скорее всего так оно и есть.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
13 января в 18:14
Что, желающих его купить нет?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 января в 17:30
Антоха просто пытается набить цену на Датчанина - уж очень не хочется отпускать его за хурму(7млн или сколько там за него предлагают...)
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 17:14
Мне кажется Конте хитрит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 17:08
Ну пусть побудет чутка!
КЭТиК
КЭТиК
13 января в 16:58
Пару неудач и снова в запас.
dimagas2
dimagas2
13 января в 16:38
На лавке или как?)))
Василий 50
Василий 50
13 января в 16:19
У Конте проблемы.
shlifen
shlifen
13 января в 16:15
Кажется, в связи с тем что покупателей на датчанина не наблюдается, Конте теперь будет ВЫНУЖДЕН таки найти ему место в составе и на поле...
Теперь вопрос к Эриксену, приложит ли он усилия для того чтобы вписаться в команду... Ну и для начала, не мешало бы выучить итальянский хотя бы на минимальном уровне, чего Эриксен пока что делать не хотел... Игрок то он толковый, но видимо там какие-то психологические проблемы, помимо неурядиц с Конте, а может просто лень...
Loko57
Loko57
13 января в 15:56
Хорошая новость.
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