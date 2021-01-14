Синицын покинул «Краснодар»

«Краснодар» сообщил о расторжении контракта с голкипером .

32-летний вратарь достиг с клубом соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.



Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.



Спасибо за игру, Андрей! 🤝 pic.twitter.com/UIjhs8Y7Y4