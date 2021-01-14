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Синицын покинул «Краснодар»

14 января 2021, 10:12

«Краснодар» сообщил о расторжении контракта с голкипером Андреем Синицыным.

32-летний вратарь достиг с клубом соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца нынешнего сезона.

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radist_21
radist_21
14 января в 16:03
Сплавили балласт.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 января в 13:26
Естественно хорошо!А щас наверное поиграть захотел))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
14 января в 12:35
Раз восемь лет сидел и не дергался , значит неплохо зарабатывал.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 января в 11:20
Думаю если хочет играть то найдет клуб в ФНЛ!Правда ещё одно но-это зарплата!
berda2003
berda2003
14 января в 10:52
думал, что он уже свалил, зарплата держала...
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 10:48
Где-нибудь поиграет ещё.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
14 января в 10:29
Вот только поздновато он спохватился.
sv_1969
sv_1969
14 января в 10:16
Наверное надоело на лавке сидеть
1-я конная
1-я конная
14 января в 10:15
Упорхнул
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