ГлавнаяНовости

«Томь» расторгла контракты с тремя футболистами

14 января 2021, 12:20

Пресс-служба ФК «Томь» сообщает, что вратарь Денис Вавилин, полузащитник Павел Киреенко и нападающий Дмитрий Каменщиков покинули клуб. Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Вратарь Денис Вавилин и полузащитник Павел Киреенко пополнили состав „Томи“ летом 2019 года. Денис отыграл за нашу команду 38 матчей (пропустил 40 голов и 13 матчей отыграл „на ноль“). На счету Павла 36 матчей за нашу команду, в которых он забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Нападающий Дмитрий Каменщиков присоединился к „Томи“ летом 2020 года и в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Желаем Денису, Павлу и Дмитрию успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Томи».

Ранее «Томь» объявила о трансфере голкипера Евгения Конюхова.

Все новости
Контракт Мхитаряна будет продлен, если Генрих сыграет еще 1 одну игру
Вчера, 14:57 Комментарии7
Слухи«Болонья» продлит контракт с Дестро
Вчера, 13:32 Комментарии2
Паратичи: «Мы рассмотрим вопрос продления контракта с Буффоном»
27 января Комментарии3
СлухиМодрич согласовал детали нового контракта с «Реалом»
27 января Комментарии6
Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче
27 января Комментарии6
ОфициальноИгало покинул «Манчестер Юнайтед»
27 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
14 января в 13:55
Ротация нужна в любом случае
mihaluch
mihaluch
14 января в 12:53
Надо смотреть кто придёт вместо них.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 12:49
Александр решил серьезную ревизию провести в команде, избавляется от не оправдавших доверия. Задача ему была поставлена - не вылететь из ФНЛ . Команда несколько поправила свои дела , но до спасения еще очень далеко. Осталось провести 16 игр , все можно попытаться еще исправить. А вот увенчаются эти попытки успехом , узнаем поздней весной.
Будем надеяться , что Александр Кержаков не "промахнется".
Всем здоровья.
beefs
beefs
14 января в 12:42
тренеру и руководству клуба виднее...
КЭТиК
КЭТиК
14 января в 12:28
С нападающим правильно расстались, остальные под вопросом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 12:22
С Дениской зря расторгли!
shlomo
shlomo
14 января в 12:22
Что то как то...наверное на месте виднее кто нужен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100