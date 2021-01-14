«Томь» расторгла контракты с тремя футболистами

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14 января 2021, 12:20

Пресс-служба ФК «Томь» сообщает, что вратарь , полузащитник и нападающий покинули клуб. Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Вратарь Денис Вавилин и полузащитник Павел Киреенко пополнили состав „Томи“ летом 2019 года. Денис отыграл за нашу команду 38 матчей (пропустил 40 голов и 13 матчей отыграл „на ноль“). На счету Павла 36 матчей за нашу команду, в которых он забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Нападающий Дмитрий Каменщиков присоединился к „Томи“ летом 2020 года и в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Желаем Денису, Павлу и Дмитрию успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Томи».

Ранее «Томь» объявила о трансфере голкипера Евгения Конюхова.