Матч 19-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесен из-за коронавируса у хозяев.

Данная встреча должна была состояться 17 января.

🔵 | Our away match against Aston Villa, scheduled to be played on Sunday at 12pm, has been postponed by the Premier League Board. #EFC