«Рубин» на сборах сыграет с «Сочи» и «Динамо»

«Рубин» определился с соперниками, против которых сыграет на трех зимних сборах в Турции.
Команда соберется 12 января в турецком Белеке, где по традиции пройдут все три зимних сбора. Первый сбор состоится с 12 по 24 января, второй — с 28 января по 9 февраля, третий — с 13 по 25 февраля.
1-й сбор
21 января. 15:00. «Рубин» — «Партизан» (Белград, Сербия)
24 января. 12:00. «Рубин» — «Сочи»
2-й сбор
2 февраля. 15:00. «Рубин» — «Химки»
5 февраля. 15:00. «Рубин» — «Динамо» (Москва)
9 февраля. 12:00. «Рубин» — «Нижний Новгород»
3-й сбор
15 февраля. 15:00. «Рубин» — «Урал»
18 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»
21 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»
Ранее сообщалось, что «Краснодар» проведёт три товарищеских матча на сборах в Эмиратах.
Удачи ЛВС и Рубину весной!!!
Всем здоровья.
Удачи ЛВС и Рубину весной!!!
Всем здоровья.