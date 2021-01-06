«Рубин» на сборах сыграет с «Сочи» и «Динамо»

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06 января 2021, 20:45

«Рубин» определился с соперниками, против которых сыграет на трех зимних сборах в Турции.

Команда соберется 12 января в турецком Белеке, где по традиции пройдут все три зимних сбора. Первый сбор состоится с 12 по 24 января, второй — с 28 января по 9 февраля, третий — с 13 по 25 февраля.

1-й сбор

21 января. 15:00. «Рубин» — «Партизан» (Белград, Сербия)

24 января. 12:00. «Рубин» — «Сочи»

2-й сбор

2 февраля. 15:00. «Рубин» — «Химки»

5 февраля. 15:00. «Рубин» — «Динамо» (Москва)

9 февраля. 12:00. «Рубин» — «Нижний Новгород»

3-й сбор

15 февраля. 15:00. «Рубин» — «Урал»

18 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»

21 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проведёт три товарищеских матча на сборах в Эмиратах.