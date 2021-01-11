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АПЛ заменила соперника для «Тоттенхэма» и перенесла ближайший матч «Челси»

11 января 2021, 16:14

АПЛ на своём официальном сайте сообщила об изменениях в расписании ближайших матчей некоторых клубов.

Встреча 18-го тура между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» перенесена из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля. Вместо данного матча «шпоры» сыграют в этот же день (13 января) против «Фулхэма». Этот матч должен был состояться 30 декабря, однако был перенесён из-за проблем с коронавирусом в составе «дачников».

Кроме того, игра 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом», которая должна была пройти 15 января, перенесена на 16 января («дачники» получат на день больше отдыха из-за изменений в расписании и напряженного графика), а матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесён с 16 января на 17 января.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 19:46
Кубок и Чемпионат совсем разные деньги. Ливерпуль в прошлый раз с Виллой играл молодёжкой,а игры в АПЛе были перенесены.
Van Vanovich
Van Vanovich
11 января в 19:05
Ждем когда Маур начнет "стелить матрас" про 2 матча за 3 дня, перед возможными поражениями. ))
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января в 18:54
Вот такие вот хитросплетения в календаре Тоттенхэма) Отчасти им это только на руку! С Виллой они имели бы проблемы, однозначно.
allemz
allemz ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
11 января в 18:41
Им даже это не поможет, скоро составят компанию Бромвичу)
allemz
allemz ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
11 января в 18:38
В каком плане "отменяли"? Они так же переносились.
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
11 января в 18:09
Фа всегда шла на встречу мю и тоттенхему
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 17:45
Тоттенхэм без особой борьбы должен был взять 6 очков, теперь придется трудиться.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 января в 17:33
А для МС матчи отменяли, ФА как всегда в своем репертуаре.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 17:17
Во как люди работают.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 января в 16:40
И кому же технарь записали?
A.S.A
A.S.A
11 января в 16:33
Вот и договорились, нашли компромисс...правда Фулхэму все равно будет сложно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 16:29
Вокруг одних команд ходят на цырлах, другим просто пишут технари.
Ради шпор перекраивают календарт, создавая проблемы другим командам. Как то это неправильно. Все должны быть в одинаковых условиях, независимо от сложности ситуации...
shlomo
shlomo
11 января в 16:27
Ну вот...и овцы целы и волки сыты.....а наши бы выдумывали новую теорему Пифагора: как два конца соединить так, чтобы получилось хоть что то.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 16:19
Все таки порешали...
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 16:19
Не ко всем командам относятся одинаково
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