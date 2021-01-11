АПЛ заменила соперника для «Тоттенхэма» и перенесла ближайший матч «Челси»

АПЛ на своём официальном сайте сообщила об изменениях в расписании ближайших матчей некоторых клубов.
Встреча 18-го тура между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» перенесена из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля. Вместо данного матча «шпоры» сыграют в этот же день (13 января) против «Фулхэма». Этот матч должен был состояться 30 декабря, однако был перенесён из-за проблем с коронавирусом в составе «дачников».
Кроме того, игра 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом», которая должна была пройти 15 января, перенесена на 16 января («дачники» получат на день больше отдыха из-за изменений в расписании и напряженного графика), а матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесён с 16 января на 17 января.
Ради шпор перекраивают календарт, создавая проблемы другим командам. Как то это неправильно. Все должны быть в одинаковых условиях, независимо от сложности ситуации...
Ради шпор перекраивают календарт, создавая проблемы другим командам. Как то это неправильно. Все должны быть в одинаковых условиях, независимо от сложности ситуации...