АПЛ заменила соперника для «Тоттенхэма» и перенесла ближайший матч «Челси»

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11 января 2021, 16:14

АПЛ на своём официальном сайте сообщила об изменениях в расписании ближайших матчей некоторых клубов.

Встреча 18-го тура между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» перенесена из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля. Вместо данного матча «шпоры» сыграют в этот же день (13 января) против «Фулхэма». Этот матч должен был состояться 30 декабря, однако был перенесён из-за проблем с коронавирусом в составе «дачников».