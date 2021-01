Нападающий определился с номером, под которым будет выступать за «Атлетико».

24-летний футболист выбрал номер «19». Напомним, что Дембеле перешел в мадридский клуб на правах аренды из «Лиона».

🔴⚪ #WelcomeDembélé



Introducing your new Atleti no. 19 🔥



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/GWuLdQs4tj