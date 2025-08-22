 
Главный тренер «Акрона» назвал переход Дзюбы «подарком судьбы»

вчера, 11:05

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о сотрудничестве с нападающим Артёмом Дзюбой:

Дзюба всегда был на высоком уровне концентрации и искал для себя сложные пути. Он никогда не находился в зоне комфорта. Дзюба всегда уходил в команды, которые были по своему уровню в этой же лиге, но рангом ниже, при этом делал в этих клубах новую историю.

Теперь такой подарок судьбы всем нам – он пришёл в «Акрон». То же самое он делает здесь. Это говорит о его великом, настоящем, спортивном и мудром состоянии.

Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 37 лет. Артём пока не собирается завершать карьеру.

batog
batog
вчера в 18:16
Артём, с Днюхой!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:27
Смотрите, не перехвалите.. Это опасно для Дзюбы.
adekvat
adekvat
вчера в 11:25
Скажи нам мудрейший из мудрейших кто в этом сезоне чемпионом будет.
Гость
