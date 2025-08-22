Главный тренер «Акрона» назвал переход Дзюбы «подарком судьбы»

Главный тренер «Акрона» высказался о сотрудничестве с нападающим :

Дзюба всегда был на высоком уровне концентрации и искал для себя сложные пути. Он никогда не находился в зоне комфорта. Дзюба всегда уходил в команды, которые были по своему уровню в этой же лиге, но рангом ниже, при этом делал в этих клубах новую историю.

Теперь такой подарок судьбы всем нам – он пришёл в «Акрон». То же самое он делает здесь. Это говорит о его великом, настоящем, спортивном и мудром состоянии.