Тренер брянского «Динамо» отстранён от футбола на один год

В пятницу, 15 января, состоялось заседание КДК РФС , на котором по обращению ФНЛ в отношении «Динамо» Брянск были приняты следующие решения:

В соответствии со статьей 122 Дисциплинарного регламента РФС за умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование при осуществлении связанной с футболом деятельности заведомо поддельных документов — запретить начальнику команду ФК «Динамо» Брянск В.В. Корнееву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

В соответствии со статьей 124.1 Дисциплинарного регламента РФС за совершение Официальным лицом клуба умышленных действий, направленных на нарушение клубом статьи 99 Дисциплинарного регламента РФС , повлекших неправомерное участие игроков ФК «Динамо» Брянск А.В. Сапаева, П.Д. Баранова и А.Г. Чиркина в матче 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года — запретить главному тренеру ФК «Динамо» Брянск А.Н. Горбачеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год.

В соответствии со статьей 99 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерное участие в матче Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года, игроков А.В. Сапаева, П.Д. Баранова и А.Г. Чиркина, связанное с нарушением норм Санитарного регламента указанного соревнования — аннулировать результат матча 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года, присудить ФК «Динамо» Брянск поражение в указанном матче со счетом 0:3 и оштрафовать его на 100 000 (Сто тысяч) рублей, присудить победу в матче ФК «Иртыш» г. Омск со счетом 3:0.