Тренер брянского «Динамо» отстранён от футбола на один год

В пятницу, 15 января, состоялось заседание КДК РФС, на котором по обращению ФНЛ в отношении «Динамо» Брянск были приняты следующие решения:
В соответствии со статьей 122 Дисциплинарного регламента РФС за умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование при осуществлении связанной с футболом деятельности заведомо поддельных документов — запретить начальнику команду ФК «Динамо» Брянск В.В. Корнееву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.
В соответствии со статьей 124.1 Дисциплинарного регламента РФС за совершение Официальным лицом клуба умышленных действий, направленных на нарушение клубом статьи 99 Дисциплинарного регламента РФС, повлекших неправомерное участие игроков ФК «Динамо» Брянск А.В. Сапаева, П.Д. Баранова и А.Г. Чиркина в матче 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года — запретить главному тренеру ФК «Динамо» Брянск А.Н. Горбачеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год.
В соответствии со статьей 99 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерное участие в матче Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года, игроков А.В. Сапаева, П.Д. Баранова и А.Г. Чиркина, связанное с нарушением норм Санитарного регламента указанного соревнования — аннулировать результат матча 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов между командами «Динамо» Брянск — «Иртыш», который состоялся 30 августа 2020 года, присудить ФК «Динамо» Брянск поражение в указанном матче со счетом 0:3 и оштрафовать его на 100 000 (Сто тысяч) рублей, присудить победу в матче ФК «Иртыш» г. Омск со счетом 3:0.
В соответствии со статьей 123 Дисциплинарного регламента РФС за умышленное предоставление недостоверной информации и использование клубом поддельных документов, связанных с участием в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов — снять с ФК «Динамо» Брянск 3 (три) турнирных очка в Олимп-Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2020-2021 годов и оштрафовать ФК «Динамо» Брянск на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.