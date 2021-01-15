В «Ахмате» прокомментировали блокировку канала в YouTube

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.

Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!