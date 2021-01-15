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В «Ахмате» прокомментировали блокировку канала в YouTube

15 января 2021, 16:37

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.

Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!

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St David
St David
17 января в 08:44, ред.
Без каких-либо оснований ))) очередные ихтамнеты
RoArt
RoArt ответ dimagas2 (раскрыть)
15 января в 21:51
Да в США он уже действует в полную силу...
Faustello
Faustello ответ mangox23 (комментарий удален) (раскрыть)
15 января в 18:17
С видосами про котиков?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 18:05
Плевать мы на них хотели!
juvenale
juvenale ответ Mangur (раскрыть)
15 января в 18:04
сорос и рептилоиды лично
13 RUS
13 RUS
15 января в 17:56
Телегу заведут, делов то
dimagas2
dimagas2
15 января в 17:47
;)
Futurista
Futurista
15 января в 17:02, ред.
По дословному переводу чисто зенитовский канал...
Mangur
Mangur
15 января в 17:01
Информационная война.
beefs
beefs
15 января в 16:56
правильно, нечего отчаиваться...
shlomo
shlomo
15 января в 16:55
К большому сожаления "свободный интернет" постепенно превращается в оружие против неугодных (которых можно при желании поставить на место)....
У кого мозги на месте,
Тот вообще не смотрит "Вести",
Под цензурой интернет -
Порно можно..... правду нет.....
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