Трое арбитров отстранены от судейства на матчах РПЛ на неопределённый срок

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении ряда арбитров от судейства на неопределённый срок.

Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределённый срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей РПЛ , но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR . Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров.

Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова [в матче прошлого сезона между «Спартаком» и «Ахматом»], который показал излишние эмоции. Он возвращен — человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов.