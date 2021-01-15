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Трое арбитров отстранены от судейства на матчах РПЛ на неопределённый срок

15 января 2021, 17:10

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении ряда арбитров от судейства на неопределённый срок.

Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределённый срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей РПЛ, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR. Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров.

Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова [в матче прошлого сезона между «Спартаком» и «Ахматом»], который показал излишние эмоции. Он возвращен — человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 января в 00:40
Круговорот продолжится, короче
valt134
valt134
16 января в 08:04
Вижу Миша Вилков-Неприкасаемый. Этого Кренделя вообще надо гнать из футбола!!!
морозз
морозз
15 января в 22:40
Бомжи лютуют, Дюков расчищает для Зенита территорию!
протон1
протон1
15 января в 21:40
ох воришки. сколько можно воровать ?
nikoladolgov
nikoladolgov
15 января в 21:22
Безбородов - Вилков питерские продажные ....
Некакойшенко
Некакойшенко
15 января в 21:12
Вилков при Газпромовской лапе ,не потопляем.
oFANATo
oFANATo
15 января в 21:08
А кто бы сомневался....
Что Вилкова зенит обязательно вернёт....
офигенный
офигенный
15 января в 21:01
офигеть чистка пошла
berda2003
berda2003
15 января в 20:48
Учительница Снежана Денисовна: "Дети, кто ещё не сделал взнос на вторую половину чемпионата? Смотрим, это: Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Вы покинули судейство в РПЛ на неопределённый срок. Но шансы есть".
Санчо Панса
Санчо Панса
15 января в 20:14
По Турбину вполне нормальное наказание! Этот товарищ порой свистит в пользу тех, кого надо) Эх, кроты, одним словом....
Николай к
Николай к
15 января в 19:56
Вилков с его мерзким хлебалом как апогей прогнившей газпромлиги
Крикун
Крикун
15 января в 19:52
спартаковского Вилкова никто не трогает, боятся гнева Заремы.
Бубнин
Бубнин
15 января в 19:41
Опытные Вилков с Безбородовым надежно закрепились в стартовых составах "Зенита" и "Спартака". Но вот и амбициозная молодежь уверенно занимает свое место в очереди у банкомата!
Союзник противников
Союзник противников
15 января в 19:37
Проблема не в судьях,а в тех,кто за ними стоит.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 19:29
Парочка анекдотов в тему:

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
***
- Дорогой, я сегодня смотрела по телевизору футбольный матч, который ты судил...
- Ну и как?
- Я уже записала тебя на прием к окулисту...
vm777
vm777 ответ Zak11 (раскрыть)
15 января в 19:26
А Казарцев? Вернули после скандала, а он как минимум в два новых попал. То как он не поставил пенальти в ворота Ротора это вообще за гранью)))
Еще Иванов есть. Преемник Вилкова.
Верг
Верг
15 января в 19:14
Миллер швырнул пачку денег, которым вытер свой зад в лицо Вилкова, и сказал : "отрабабатвыай червяк, чтобы зенит был первый, а сочи вторые"
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 января в 18:52
Ещё остались.Вот вопросов долго ли?Думаю очень долго.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 18:45
Ашот наведёт порядок!
sv_1969
sv_1969 ответ RomzesRZN (раскрыть)
15 января в 18:37
Рано ещё... Потом предложат
cska1948
cska1948 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
15 января в 18:26
Бессмертный у нас М.Вилков!
leopit
leopit
15 января в 18:18
Все с детства за Спартак!
Zak11
Zak11
15 января в 18:17
Удивился почему не Миша Вилков. Отмазывают как могут уже. Сухой в принципе по делу здесь, неадекватно судил некоторые матчи. Хотя в принципе у нас сейчас нормально работает только Карасёв наверное. Как бы смешно это не выглядело
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 января в 18:11
На мой взгляд отстранили не самых поганых судей...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
15 января в 18:01
Казарцева когда-нибудь карма настигнет или он, как кащей-бессмертый ?
Faustello
Faustello ответ particular (раскрыть)
15 января в 17:59
Они не делились!
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 17:55
Взяточников определили.
RomzesRZN
RomzesRZN ответ sv_1969 (раскрыть)
15 января в 17:45
Ну вообще, учитывая сколько он сделал для питерцев, могли ему и посолидней должность предложить. Например, вместо Кашшаи поставить легенду)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 17:38
Где Спартак, там какой-нить скандал...
makkie
makkie
15 января в 17:36
Вилков уже на уголовный срок заработал, а его снова амнистируют и умоляют вернуться...
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