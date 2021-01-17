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Защитник «Локомотива» Пабло: «Движемся вперёд к новым достижениям!»

17 января 2021, 09:40

Защитник Пабло Кастро в своём твиттере поделился эмоциями после своего перехода в «Локомотив».

Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотив» за ваше доверие и поддержку в моей работе! Движемся вперёд к новым достижениям!!!

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 января в 12:59
Если такой же, как и Райкович, то перспектива одна - полный капец в обороне... поглядим, с чем его едят)
Союзник противников
Союзник противников
17 января в 10:51
Движемся вперёд мы,как бы,
а впереди обрыв и грабли...
Caniggia
Caniggia
17 января в 10:03
Его достижение в РПЛ будет лишь одно - туго набитый кошелёк, собственно, то зачем он сюда и приехал.
Mangur
Mangur
17 января в 09:47
Двигайтесь.Препятствовать не будем
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