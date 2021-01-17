Защитник «Локомотива» Пабло: «Движемся вперёд к новым достижениям!»

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17 января 2021, 09:40

Защитник в своём твиттере поделился эмоциями после своего перехода в «Локомотив».

Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотив» за ваше доверие и поддержку в моей работе! Движемся вперёд к новым достижениям!!!