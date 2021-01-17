Защитник «Локомотива» Пабло: «Движемся вперёд к новым достижениям!»

Защитник Пабло Кастро в своём твиттере поделился эмоциями после своего перехода в «Локомотив».
Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотив» за ваше доверие и поддержку в моей работе! Движемся вперёд к новым достижениям!!!
Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! 🙏— Pablo Castro (@pablocastro91) January 16, 2021
Спасибо @fclokomotiv за ваше доверие и поддержку в моей работе!
Движемся вперёд к новым достижениям!!!
Отец Небесный чудесен 🙏🏽 pic.twitter.com/eZ0WjB3Wep
а впереди обрыв и грабли...
а впереди обрыв и грабли...