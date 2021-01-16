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«Цена слишком дешёвая для РПЛ». Аршавин — о переходе Хендрикса в «Спартак»

16 января 2021, 23:46

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в «Спартак».

Не могу много сказать об этом игроке, точнее — ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешёвая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей.

Как изменится роль Крала и Зобнина? Может, они решили пойти по пути игры без «десятки», потому что, ставя туда Бакаева, Кокорина, «Спартак» проигрывал это, потому что футболисты терялись на этой позиции. Схема может остаться той же, но задачи этого треугольника изменятся. Они будут больше настроены на то, чтобы отбирать мяч и отдавать его по краям, чтобы разгонять атаки. Тогда, наверное, и Зобнин будет играть выше, а Крал разгрузится от оборонительной работы.

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112910415
21 января в 23:00
посмотрим, увидим, сделаем выводы
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
17 января в 17:41
Где ты в моих словах увидел, что у ЦСКА все ОК ? Не нужно выдумывать, я так не считаю.
Про деньги: не нужно прибедняться, такого кризиса как в ЦСКА на протяжении 5-6 лет в спартаке никогда не было и на нужных игроков Федун всегда находил нужные суммы, причем зачастую переплачивая, над чем всегда все посмеивались.
25 лет не излет карьеры, тут ты прав, я погорячился, но то что он тверлый лавочник даже ты не споришь, хотя и придумал нелепую причину, якобы он хотел разорвать контракт. Это как же нужно не любить свою команду, считая, что посредственный лавочник из ПСВ усилит спартак? Почитай о нем прессу журналистов, он отыграл свое. 200 матчей сыграл, молодец и нас обыгрывал, даже голевая передача у него была, но и мы Барсу и Реал не раз обыгрывали- это ничего не значит вообще!
Да взяли дешево, но не значит качественно. Вопрос какая у него будет зп, как правило Федун не скупится.
Ответил?
makkie
makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
17 января в 13:49
Нет, не улавливаю - по твоим словам у цска всегда всё ОК, а Спартак берёт отработанный шлак.

1) Откуда инфа про большие деньги в Спартаке? Сейчас кризис вообще-то у всех.
2) 25 лет - это излёт карьеры?
3) 200 матчей за ПСВ, который и вас обыгрывал в своё время и сейчас идёт дальше в ЛЕ, в отличие от цска... а присел на лавку от того, что не захотел продлевать контракт - это нормальная практика.
4) Цена на ТМ - 4 млн, а взяли за 700 тыс евро.

Парируй!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
17 января в 13:35, ред.
Ну во первых, когда мы их брали, у ЦСКА не было денег от слова совсем", чего не скажешь сйчас о спартаке, притом что лимит на легионеров полностью исчерпан.
Во вторых брали мы их молодыми перспективыми, а не на излете карьеры, оттого, что в состав не проходит.
В третьих из этих четверых только Такума был неудачной покупкой, остальные вполне приличные парни с амбициями постоянно играть, а так не получается из за лимита на иностранцев, поэтому и аренды.
Так что твои аргументы абсолютно не в тему и мимо.
Разницу улавливаешь?
makkie
makkie
17 января в 12:58
Ну по 40 млн у нас в России только Газпром может выкидвать.
Аршавину ли не знать об этом?))
makkie
makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
17 января в 12:58
Эй, а вы сами не так ли поступаете?
Понабрали Бийолов, Бистровичей, Такум и Сигурдссонов за копейки - в итоге они или на лавке сидят, или в арендах чалятся.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Союзник противников (раскрыть)
17 января в 12:14
Решительно? Но Спартак мог бы уже сейчас подписать с Хендриксом личный контракт, дождаться лета и получить его вообще бесплатно. Я бы не сказал, что это выигрышная комбинация Спартак с точки зрения заиграет - не заиграет. А вот ПСВ и сам Хендрикс выигрывают много. ПСВ избавляется от игрока глубокого запаса, да ещё и за деньги (контракт до лета), а Хендрикс уже сейчас трудоустроился.
Спартак уже взял себе бесплатно одного нахлебника (Кокорина) и ещё не ясно, что из этого получится.
Ну и велика вероятность откатов за Хендрикса, которые могут всплыть позже, как это уже было со многими их приобретениями.
Союзник противников
Союзник противников
17 января в 10:53
"дешёвая цена"-синдром газпромовский,от которого в данном случае "Спартак" отошёл решительно.Возможно,что и прав окажется,а не "по -венделски"-миллион евро за гол.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 января в 10:02
Они с ПедРошей будут соперничать за попадание в заявку и за лавку с персональным местом. Допускаю, что в первых матчах отдадут предпрчтение новичку, дескать не зря взяли, ну а потом усадят на лавку.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 января в 09:28
Почему подписали за так мало? А это как в анекдоте про неуловимого Джо. Почему неуловимого — потому что нахрен никому не нужен. У Хендрикса летом контракт заканчивается, уйдёт за бесплатно, а переподписавать лавочника в ПСВ не хотят. Так, что это выгодно ПСВ.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 08:49
пусть это будет ступенью вверх)))
ABir
ABir
17 января в 08:36
К счастью не все ещё в этой жизни измеряется деньгами
Caniggia
Caniggia
17 января в 07:40
Походу, ещё один Тиль.
mihaluch
mihaluch
17 января в 07:23
Полечится с годик а потом видно будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 07:15
Сами же подняли эти заоблачные цены
beefs
beefs
17 января в 06:41
Через месяц все увидим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 января в 06:39
Странный трансфер...
При стоимости в 4 млн...уходит за 700 тысяч...
2 последних года цена на него неизменно падала и уменьшилась в 2,5 раза....
Почему совсем не нужен ПСВ ???
Почему такие результаты ???
Ни слова...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 января в 05:50
73о всегда в России стоит дорого. Потому что иностранное. По всей видимости тут реально оценили стоимость и не переплатили.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 05:42
Посмотрим куда его Тедеско всунет???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 05:17
Какие покупки, такие и результаты. .
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 января в 04:45
Кокорина вообще "бесплатно" взяли, теперь не нарадуются.
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 04:39
Любит федун дешёвых.
КЭТиК
КЭТиК
17 января в 04:19
Лишний легионер будет находиться в лазарете.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 03:11
Шава прав. Толковый игрок, повидавший ЛЧ, не может стоить меньше ляма...
LOpp
LOpp
17 января в 02:11
Аршавину напомнить, за сколько Зенит купил Сутормина?
drug01
drug01
17 января в 01:37
Аршавина пора брать в состав Спартака
mihaluch
mihaluch
17 января в 00:58
А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 00:40
По Сеньке шапка!
drug01
drug01
17 января в 00:32
Будем смотреть в игре
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
16 января в 23:58
.
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