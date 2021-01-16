«Цена слишком дешёвая для РПЛ». Аршавин — о переходе Хендрикса в «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в «Спартак».
Не могу много сказать об этом игроке, точнее — ничего. Я его не видел. Наверное, его смотрели, плюс цена слишком дешёвая для нашего чемпионата. У «Спартака» уже есть восемь легионеров. Семь? Значит, скорее всего, он останется или будет соперничать с Педро Рошей.
Как изменится роль Крала и Зобнина? Может, они решили пойти по пути игры без «десятки», потому что, ставя туда Бакаева, Кокорина, «Спартак» проигрывал это, потому что футболисты терялись на этой позиции. Схема может остаться той же, но задачи этого треугольника изменятся. Они будут больше настроены на то, чтобы отбирать мяч и отдавать его по краям, чтобы разгонять атаки. Тогда, наверное, и Зобнин будет играть выше, а Крал разгрузится от оборонительной работы.
Про деньги: не нужно прибедняться, такого кризиса как в ЦСКА на протяжении 5-6 лет в спартаке никогда не было и на нужных игроков Федун всегда находил нужные суммы, причем зачастую переплачивая, над чем всегда все посмеивались.
25 лет не излет карьеры, тут ты прав, я погорячился, но то что он тверлый лавочник даже ты не споришь, хотя и придумал нелепую причину, якобы он хотел разорвать контракт. Это как же нужно не любить свою команду, считая, что посредственный лавочник из ПСВ усилит спартак? Почитай о нем прессу журналистов, он отыграл свое. 200 матчей сыграл, молодец и нас обыгрывал, даже голевая передача у него была, но и мы Барсу и Реал не раз обыгрывали- это ничего не значит вообще!
Да взяли дешево, но не значит качественно. Вопрос какая у него будет зп, как правило Федун не скупится.
Ответил?
Про деньги: не нужно прибедняться, такого кризиса как в ЦСКА на протяжении 5-6 лет в спартаке никогда не было и на нужных игроков Федун всегда находил нужные суммы, причем зачастую переплачивая, над чем всегда все посмеивались.
25 лет не излет карьеры, тут ты прав, я погорячился, но то что он тверлый лавочник даже ты не споришь, хотя и придумал нелепую причину, якобы он хотел разорвать контракт. Это как же нужно не любить свою команду, считая, что посредственный лавочник из ПСВ усилит спартак? Почитай о нем прессу журналистов, он отыграл свое. 200 матчей сыграл, молодец и нас обыгрывал, даже голевая передача у него была, но и мы Барсу и Реал не раз обыгрывали- это ничего не значит вообще!
Да взяли дешево, но не значит качественно. Вопрос какая у него будет зп, как правило Федун не скупится.
Ответил?
1) Откуда инфа про большие деньги в Спартаке? Сейчас кризис вообще-то у всех.
2) 25 лет - это излёт карьеры?
3) 200 матчей за ПСВ, который и вас обыгрывал в своё время и сейчас идёт дальше в ЛЕ, в отличие от цска... а присел на лавку от того, что не захотел продлевать контракт - это нормальная практика.
4) Цена на ТМ - 4 млн, а взяли за 700 тыс евро.
Парируй!
1) Откуда инфа про большие деньги в Спартаке? Сейчас кризис вообще-то у всех.
2) 25 лет - это излёт карьеры?
3) 200 матчей за ПСВ, который и вас обыгрывал в своё время и сейчас идёт дальше в ЛЕ, в отличие от цска... а присел на лавку от того, что не захотел продлевать контракт - это нормальная практика.
4) Цена на ТМ - 4 млн, а взяли за 700 тыс евро.
Парируй!
Во вторых брали мы их молодыми перспективыми, а не на излете карьеры, оттого, что в состав не проходит.
В третьих из этих четверых только Такума был неудачной покупкой, остальные вполне приличные парни с амбициями постоянно играть, а так не получается из за лимита на иностранцев, поэтому и аренды.
Так что твои аргументы абсолютно не в тему и мимо.
Разницу улавливаешь?
Во вторых брали мы их молодыми перспективыми, а не на излете карьеры, оттого, что в состав не проходит.
В третьих из этих четверых только Такума был неудачной покупкой, остальные вполне приличные парни с амбициями постоянно играть, а так не получается из за лимита на иностранцев, поэтому и аренды.
Так что твои аргументы абсолютно не в тему и мимо.
Разницу улавливаешь?
Аршавину ли не знать об этом?))
Аршавину ли не знать об этом?))
Понабрали Бийолов, Бистровичей, Такум и Сигурдссонов за копейки - в итоге они или на лавке сидят, или в арендах чалятся.
Понабрали Бийолов, Бистровичей, Такум и Сигурдссонов за копейки - в итоге они или на лавке сидят, или в арендах чалятся.
Спартак уже взял себе бесплатно одного нахлебника (Кокорина) и ещё не ясно, что из этого получится.
Ну и велика вероятность откатов за Хендрикса, которые могут всплыть позже, как это уже было со многими их приобретениями.
Спартак уже взял себе бесплатно одного нахлебника (Кокорина) и ещё не ясно, что из этого получится.
Ну и велика вероятность откатов за Хендрикса, которые могут всплыть позже, как это уже было со многими их приобретениями.
При стоимости в 4 млн...уходит за 700 тысяч...
2 последних года цена на него неизменно падала и уменьшилась в 2,5 раза....
Почему совсем не нужен ПСВ ???
Почему такие результаты ???
Ни слова...
При стоимости в 4 млн...уходит за 700 тысяч...
2 последних года цена на него неизменно падала и уменьшилась в 2,5 раза....
Почему совсем не нужен ПСВ ???
Почему такие результаты ???
Ни слова...