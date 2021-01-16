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Семак: «Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему»

16 января 2021, 15:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных планах петербургской команды.

Планы есть. И трансферная работа должна вестись обязательно для того, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается на одном месте, сразу же конкуренты догоняют и обгоняют ее. Ведь всем хочется быть на вершине. Насколько получится — второй вопрос. Конечно, задачи стоят. Но учитывая все события в мире, это не так просто будет сделать. Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему. Нужно, чтобы цели выполнялись.

Ранее Семак рассказал о своем отношении к вакцинации футболистов.

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112910415
112910415
16 января в 23:35
Счастье неумолимо приближается
Аксинья
Аксинья
16 января в 19:55
Деньги есть - ума не надо...
oFANATo
oFANATo
16 января в 19:29
Так Вилкова уже вернули с нового года....какое ещё тебе усиление Семак?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 января в 19:24
Что то грустные нотки стали звучать... К чему бы это? А вдруг... А что...?
Бубнин
Бубнин
16 января в 17:25
"Задачи стоят. Деньги есть."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 января в 16:56, ред.
А чего к нему готовится то ??
Дороже Малкома уже не купить...старше Жиркова тоже...дешевле Сутормина вообще не вариант...
Хорошие игроки в РПЛ сами не едут...так что удивить,по большому счёту нас Зениту навряд ли удастся...
А приглашение очередного Осорио или Эрнани - Рибалте и самому не в зачёт....

Не радует селекция...в последнее время...
Кто то в 4 раза дешевле Малкома привозит Влашичей-Крыховяков......а Рибалта Венделя позолоченным телефоном заманил...))....он и без телефона не ярчил и не куражился...а теперь вообще играть перестанет....телефон то уже есть...

У Виллаша и Боаша ещё недавно тоже состав был на 180 млн....но какой....Гараи-Данни-ХавиГарсии-Витсели-Халки-Рондоны-Кришиты......
А теперь ???
5 голов от Брюгге...)))
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 января в 16:30
"Что вообще значит "готовлюсь к трансферному окну"...???..."
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Это ЗНАЧИТ: анализ того, что футболиста(ов) какого амплуа тебе необходимо приобрести для улучшения игры команды в целом.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 января в 16:28
Скорее всего условное Брюгге)
minai
minai
16 января в 16:28, ред.
С безлимитным бюджетом готовиться к трансферным окнам - одно удовольствие.
Даже для Семака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 января в 16:20
Что вообще значит "готовлюсь к трансферному окну"...???
Коплю деньги ??..Просто жду??..
- Сергей,что вы делали вчера вечером ??
- Готовился к трансферному окну.

А что если не подготовиться ???
Бац..и вот оно...окно...
И что опять Брюгге ???
ДСА
ДСА
16 января в 16:07
А надо ли вообще кого-то покупать?
Loko57
Loko57
16 января в 15:40
Эх... Заменят Симака
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