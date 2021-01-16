Семак: «Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных планах петербургской команды.
Планы есть. И трансферная работа должна вестись обязательно для того, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается на одном месте, сразу же конкуренты догоняют и обгоняют ее. Ведь всем хочется быть на вершине. Насколько получится — второй вопрос. Конечно, задачи стоят. Но учитывая все события в мире, это не так просто будет сделать. Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему. Нужно, чтобы цели выполнялись.
Ранее Семак рассказал о своем отношении к вакцинации футболистов.
Дороже Малкома уже не купить...старше Жиркова тоже...дешевле Сутормина вообще не вариант...
Хорошие игроки в РПЛ сами не едут...так что удивить,по большому счёту нас Зениту навряд ли удастся...
А приглашение очередного Осорио или Эрнани - Рибалте и самому не в зачёт....
Не радует селекция...в последнее время...
Кто то в 4 раза дешевле Малкома привозит Влашичей-Крыховяков......а Рибалта Венделя позолоченным телефоном заманил...))....он и без телефона не ярчил и не куражился...а теперь вообще играть перестанет....телефон то уже есть...
У Виллаша и Боаша ещё недавно тоже состав был на 180 млн....но какой....Гараи-Данни-ХавиГарсии-Витсели-Халки-Рондоны-Кришиты......
А теперь ???
5 голов от Брюгге...)))
Дороже Малкома уже не купить...старше Жиркова тоже...дешевле Сутормина вообще не вариант...
Хорошие игроки в РПЛ сами не едут...так что удивить,по большому счёту нас Зениту навряд ли удастся...
А приглашение очередного Осорио или Эрнани - Рибалте и самому не в зачёт....
Не радует селекция...в последнее время...
Кто то в 4 раза дешевле Малкома привозит Влашичей-Крыховяков......а Рибалта Венделя позолоченным телефоном заманил...))....он и без телефона не ярчил и не куражился...а теперь вообще играть перестанет....телефон то уже есть...
У Виллаша и Боаша ещё недавно тоже состав был на 180 млн....но какой....Гараи-Данни-ХавиГарсии-Витсели-Халки-Рондоны-Кришиты......
А теперь ???
5 голов от Брюгге...)))
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Это ЗНАЧИТ: анализ того, что футболиста(ов) какого амплуа тебе необходимо приобрести для улучшения игры команды в целом.
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Это ЗНАЧИТ: анализ того, что футболиста(ов) какого амплуа тебе необходимо приобрести для улучшения игры команды в целом.
Даже для Семака.
Даже для Семака.
Коплю деньги ??..Просто жду??..
- Сергей,что вы делали вчера вечером ??
- Готовился к трансферному окну.
А что если не подготовиться ???
Бац..и вот оно...окно...
И что опять Брюгге ???
Коплю деньги ??..Просто жду??..
- Сергей,что вы делали вчера вечером ??
- Готовился к трансферному окну.
А что если не подготовиться ???
Бац..и вот оно...окно...
И что опять Брюгге ???