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Тедеско: «Хендрикс — известный игрок. Он играл в топ-клубе»

16 января 2021, 21:34

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание в клуб полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащён технически. Играл в топ-клубе и провёл много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
17 января в 11:14
Это правда. Я в фифе в карьере каждый раз начинал с покупки именно Йоррита Хендрикса.
Потом уже Де Брюйне, Мбаппе, Неймар и т.д.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 января в 06:22
Тедеско то какая разница....
Если ему осталось 11 матчей в РПЛ...и чемодан,вокзал,Германия...
Ну даже если Хендрикс провёл 10 матчей в ЛЧ - это не значит "много"....
Я на стреме
Я на стреме
16 января в 23:07
.....он играл в клубе из трёх букв
ТТ
ТТ
16 января в 22:38
Провёл много матчей в Лиге чемпионов.....футболисты наших клубов тоже провели много матчей в ЛЧ и что?
STVA 1
STVA 1
16 января в 22:14
Игра покажет ху из ху)))
Faustello
Faustello
16 января в 21:56
Тедеско:
mihaluch
mihaluch
16 января в 21:53
Если и суждено заиграть то только не в Спартаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 21:43
...провёл много матчей в Лиге чемпионов. ..

Правильно сказал, в прошедшем времени. Теперь ЛЕ будет в радость...
25процентный клоун
25процентный клоун
16 января в 21:37
Явно сильнее Облякова и Ахметова, но это7о мало для команды Спартак, нам Алексы нужны, Титовы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 21:35
Посмотрим чем он нас удивит
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