Тедеско: «Хендрикс — известный игрок. Он играл в топ-клубе»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал подписание в клуб полузащитника ПСВ .

Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащён технически. Играл в топ-клубе и провёл много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним.