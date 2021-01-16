Тедеско: «Хендрикс — известный игрок. Он играл в топ-клубе»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание в клуб полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащён технически. Играл в топ-клубе и провёл много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним.
Потом уже Де Брюйне, Мбаппе, Неймар и т.д.
Потом уже Де Брюйне, Мбаппе, Неймар и т.д.
Если ему осталось 11 матчей в РПЛ...и чемодан,вокзал,Германия...
Ну даже если Хендрикс провёл 10 матчей в ЛЧ - это не значит "много"....
Если ему осталось 11 матчей в РПЛ...и чемодан,вокзал,Германия...
Ну даже если Хендрикс провёл 10 матчей в ЛЧ - это не значит "много"....
https://youtu.be/nOF9HsAgOFM
Правильно сказал, в прошедшем времени. Теперь ЛЕ будет в радость...
Правильно сказал, в прошедшем времени. Теперь ЛЕ будет в радость...