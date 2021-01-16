Хашимото: «Восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом»

Полузащитник «Ростова» рассказал о тренировках во время сборов в Испании.

Я очень счастлив, что начал тренироваться после травмы. Но отмечу, что восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму.

Я слежу за своей статистикой после каждого матча. Но это не главная задача для меня. Я должен бороться за мяч в каждом эпизоде и делать все для команды.

Болельщики мне очень помогли! Их сообщения и пожелания придали сил. Спасибо большое всем вам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться на поле!