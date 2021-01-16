Хендрикс: «Новая глава в „Спартаке“. Очень рад переходу»

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс на своей странице в инстаграме поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
Новая глава в «Спартаке». Очень рад переходу и с нетерпением жду матчей в составе этого большого клуба.
Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс на своей странице в инстаграме поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
Новая глава в «Спартаке». Очень рад переходу и с нетерпением жду матчей в составе этого большого клуба.
Коль куплен за 1/18-ю часть стоимости самого Педро Роши...
Тедеско напоследок сказал Федуну : "А можно всех посмотреть?"...)))
И тут же вызвали и Педро из Бразилии...и Хендрикса из Голландии...и Сашку с Мальдив...
И настаивает на возвращении Мирзова...который за МКАДом снова стал хорошим игроком..
Никак Доменико и впрямь решил исполнить почти невозможное..и вписать своё имя в историю....обыграть Тамбов в гостях....(пока там игроки бастуют)..
Коль куплен за 1/18-ю часть стоимости самого Педро Роши...
Тедеско напоследок сказал Федуну : "А можно всех посмотреть?"...)))
И тут же вызвали и Педро из Бразилии...и Хендрикса из Голландии...и Сашку с Мальдив...
И настаивает на возвращении Мирзова...который за МКАДом снова стал хорошим игроком..
Никак Доменико и впрямь решил исполнить почти невозможное..и вписать своё имя в историю....обыграть Тамбов в гостях....(пока там игроки бастуют)..
Новая глава: „Баня, водка, гармонь и лосось“.
Новая глава: „Баня, водка, гармонь и лосось“.