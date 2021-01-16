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Хендрикс: «Новая глава в „Спартаке“. Очень рад переходу»

16 января 2021, 23:27

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс на своей странице в инстаграме поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Новая глава в «Спартаке». Очень рад переходу и с нетерпением жду матчей в составе этого большого клуба.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 января в 08:14, ред.
Должно быть страшной силы игрок....
Коль куплен за 1/18-ю часть стоимости самого Педро Роши...

Тедеско напоследок сказал Федуну : "А можно всех посмотреть?"...)))
И тут же вызвали и Педро из Бразилии...и Хендрикса из Голландии...и Сашку с Мальдив...
И настаивает на возвращении Мирзова...который за МКАДом снова стал хорошим игроком..

Никак Доменико и впрямь решил исполнить почти невозможное..и вписать своё имя в историю....обыграть Тамбов в гостях....(пока там игроки бастуют)..
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 06:53
Глава может и новая , но заключительная.
mihaluch
mihaluch
17 января в 06:22
Супер трансфер Спартака.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 января в 04:58
Хендрикс едет в Россию за приключениями.
Новая глава: „Баня, водка, гармонь и лосось“.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 января в 04:31
Скупают всякий отстой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 04:16
Про величие народных пока не пел. Ждем-с...
drug01
drug01
17 января в 01:40
Скорей бы был футбол,!
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 01:30
Сейчас начнётся походы в музей, генеральная уборка, клятва федуну и т.д.
Cat01
Cat01
17 января в 00:35
Спартак усилился это хорошо
Василий 50
Василий 50
17 января в 00:19
Ничего он не покажет.
Я на стреме
Я на стреме ответ Faustello (раскрыть)
16 января в 23:57, ред.
прошаренный букинист. закладочку в книге сделать всё же догадался.
Я на стреме
Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 января в 23:53, ред.
какой то беспонтовый пассажир! лучше бы из Узбекистана ещё одного Урунова выписали. тот бы в кураге, изюм без проблем доставил
Faustello
Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
16 января в 23:52
Он же говорит, есть новая глава, значит с литературой прибыл!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Я на стреме (раскрыть)
16 января в 23:42
Там похоже все пирожные по голландским национальным рецептам ушли еще в самолете на закуску под игристое.
Я на стреме
Я на стреме
16 января в 23:30
хорош трепаться....чё нибудь в носке из Голландии привёз?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 23:30
Рано радуешься!
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