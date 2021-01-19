Крамаренко рассказал байку о ЦСКА времён братьев Березуцких и Газзаева

Тренер вратарей ЦСКА поделился историей из своего прошлого в армейском клубе.

Во время работы в ПФК ЦСКА был период, когда Валерий Газзаев руководил еще и сборной России. И вот как-то раз мы собрались на базе в Ватутинках, и Валерий Георгиевич стал оглашать состав игроков, приглашенных в национальную команду. Прозвучали имена Семака и других, дошли до фамилии Березуцкий. И то ли Леха, то ли Вася сразу спрашивает с места: «А какой?» Георгич отреагировал мгновенно: «Да какая разница!» В конце концов никто в обиде не остался, в сборную вызвали обоих.