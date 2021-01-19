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Крамаренко рассказал байку о ЦСКА времён братьев Березуцких и Газзаева

сегодня, 12:59

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился историей из своего прошлого в армейском клубе.

Во время работы в ПФК ЦСКА был период, когда Валерий Газзаев руководил еще и сборной России. И вот как-то раз мы собрались на базе в Ватутинках, и Валерий Георгиевич стал оглашать состав игроков, приглашенных в национальную команду. Прозвучали имена Семака и других, дошли до фамилии Березуцкий. И то ли Леха, то ли Вася сразу спрашивает с места: «А какой?» Георгич отреагировал мгновенно: «Да какая разница!» В конце концов никто в обиде не остался, в сборную вызвали обоих.

46-летний Крамаренко вступил в должность тренера вратарей столичного клуба 17 января.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:34
Ясно...этот байки пришёл рассказывать.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 14:13, ред.
Так и напрашивается вывод -у кого большИй вес в клубе - у гончара ,который хотел протолкнуть тренером вратарей еще одного колхозника или у Акинфеева . с мнением которого клуб сразу согласился.
foxcon
foxcon ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Торпедовцы )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:47
Было время когда Акинфеев был руко63м.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:27
Забавный случай. Братья всегда были с юмором, а тут еще и Газзаев их поддержал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:19, ред.
Начал весело-с анекдотов.Посмотрим,каков в практической деятельности.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:17
По молодости братья косячили периодически. Сколько камней было брошено в их "огород" и не сосчитать. А когда их Газзаев в сборную вызвал , то шуму было еще больше. Но ушел Газзаев , пришел Семин . Пришел Палыч и на удивление всем , вызвал не своих локомотивцев , а пригласил опять эту "сладкую" парочку". Ну , а дальше кто бы не приходил , братья в сборную вызывались регулярно. Не зря выходит, Газзаев поверил в парней.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:11
да . это клинический юморист))))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:06
Ну...можно садиться за мемуары...:)))
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