Крамаренко: «Акинфеев сыграл в моем приглашении решающую роль»

Новый тренер вратарей ЦСКА прокомментировал свое назначение в московском клубе.

Большое спасибо за поздравления и за внимание к моей скромной персоне. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Ганчаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей. Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

На протяжении трех лет я работаю в национальной сборной Азербайджана, решение принималось непосредственно перед Новым годом. Мы поговорили с руководством — с Романом Бабаевым, с Виктором Ганчаренко, присутствовал Василий Березуцкий. Общались недолго, люди все футбольные. Пришли к тому, что можно будет совмещать два поста. Дальше контактировал с руководством сборной, там мне тоже пошли навстречу. В итоге на днях мы все пришли к общему решению, что можно попробовать.

Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь №1 в России, дай Бог ему здоровья. Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль.