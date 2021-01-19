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Крамаренко: «Акинфеев сыграл в моем приглашении решающую роль»

сегодня, 11:56

Новый тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко прокомментировал свое назначение в московском клубе.

Большое спасибо за поздравления и за внимание к моей скромной персоне. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Ганчаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей. Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

На протяжении трех лет я работаю в национальной сборной Азербайджана, решение принималось непосредственно перед Новым годом. Мы поговорили с руководством — с Романом Бабаевым, с Виктором Ганчаренко, присутствовал Василий Березуцкий. Общались недолго, люди все футбольные. Пришли к тому, что можно будет совмещать два поста. Дальше контактировал с руководством сборной, там мне тоже пошли навстречу. В итоге на днях мы все пришли к общему решению, что можно попробовать.

Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь №1 в России, дай Бог ему здоровья. Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:30
Это хорошо, когда есть взаимопонимание и уважение друг к другу, работается легче.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:21, ред.
Первая победа коллективного здравого смысла над Ханчарэнкой.Но Игорю он это не простит,жду реакции.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:02
прям восточный рахат-лукум)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:49
Вот и сняты все вопросы, замечательно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:39
Все стороны довольны, а это главное. Уж лучше Дима , чем какой то там неизвестный белорус, которого Акинфеев должен был обучать , а не наоборот. Игорь и Дима знают друг друга давно и это очень хорошо. Будем надеяться , что Игорь еще поиграет и принесет пользу армейскому клубу.
Удачи обоим и в футболе , и вне его.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:13
Вот и хорошо.....
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:09
Акинфеев на полставки работает отделом кадров
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