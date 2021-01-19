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Глушаков: «„Спартаку“ точно не будет хуже от возвращения Промеса»

сегодня, 11:24

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Квинси вписал свое имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более что у него действующий контракт с клубом, и есть другие сопутствующие моменты.

Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история. Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в «Аяксе», редко смотрю чемпионат Голландии.

Если он в итоге вернется в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет.

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Верг
Верг
сегодня в 13:58, ред.
Попарит дениска антошку в бане в химках!
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 13:35
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:25
    Согласен,пусть бегает.Игрок хороший,человек позитивный(на наш "расизм" привычно не жаловался,только широко лыбился),да и в команде будет два уголовника.Уже банда...Я за то,чтобы именно его короновать,чтобы держал в узде Кокорекина.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:05
    что то не помню кого федун больше одного раза покупал))) кроме судей конечно)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 12:41
    И не первый раз намекает)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 12:33
    Глушак специалист-аналитик
    Faustello
    Faustello ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:06, ред.
    Так Дениска акцент ставит не на Промеске, а на сам факт возвращения. Мол, Федун, давай возвращай и меня)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:40
    Эээх ,мечты-мечты !!!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 11:39
    Мой самый нелюбимый игрок Спартака за много лет. То, как Глушаков опозорил Спартак и с друзьями слил Карреру - это не просто подлость, но преступление.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:38
    Плохо было бы если Дениска с самогоном вернулся))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:27
    Игрок реально сильный и уже привычный к нашим условиям.
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