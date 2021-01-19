Глушаков: «„Спартаку“ точно не будет хуже от возвращения Промеса»

Бывший полузащитник «Спартака» , ныне выступающий за «Химки», прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Аякса» в московский клуб.

Квинси вписал свое имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более что у него действующий контракт с клубом, и есть другие сопутствующие моменты.

Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история. Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в «Аяксе», редко смотрю чемпионат Голландии.

Если он в итоге вернется в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет.