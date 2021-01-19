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Сайто: «Всегда считал, что россияне очень немногословны»

сегодня, 11:17

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто поделился мнением о своем переходе в российский клуб.

Это мой первый опыт европейский опыт. У меня было несколько предложений из Европы, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани во время проведения чемпионата мира по футболу. Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, он знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу «Рубина».

Перед тем, как перейти, я общался с Кенто Хашимото. Он мой друг. Я спросил: «Как там в России?». Он сказал, что все отлично, хорошая лига, очень холодно, но ему все нравится. Он сказал: «У тебя все будет хорошо в России».

Какое у меня представление о российской Премьер-Лиге и о России в целом? Очень жесткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Но думаю, что уровень чемпионата высокий, выше, чем в Японии, или, например, в Португалии или Бельгии. Что касается России, то я всегда считал, что россияне очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность (смеется). Но я понимаю, что это на самом деле не так. Когда я приехал в команду, все оказались очень приветливыми.

Хочу, чтобы команда поднималась выше в турнирной таблице, а у меня было 5 голов и 5 голевых передач в этом сезоне. Возможно, сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:27
Ты сделал правильный выбор.Мы-шутники,а не националисты.
alexgurzan
alexgurzan ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 12:39
.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 12:31
Проставляться как будешь, так узнаешь всю ширь и красноречие русской души.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:39
Это ты с Артемкой не общался!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Японец по делу всё сказал...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:20
Ну а японцы прямо разговорчивые до нельзя....
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