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Червиченко — о сокращении РПЛ: «К этой идее я отношусь крайне негативно»

сегодня, 11:49

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможные изменения формата чемпионата РПЛ.

К этой идее я отношусь крайне негативно. Порой, когда люди фонтанируют идеями, это большая проблема. Мое мнение, это свою дисфункциональность и свою бездарность прикрывают реформами, чтобы сохранить за собой посты, которые в принципе уже давно пора было покинуть. К чему приведет этот новый формат чемпионата? На мой взгляд, ни к чему. Разве от того, что в Испании, Германии, Италии, Англии много лет играют по старой формуле, их футбол стал хуже? Нет. Или мы в футбольном плане умнее, чем они. Мне кажется, что у нас здесь совершенно не о том думают. И все эти дурацкие нововведения будут только мешать нашему футболу. Точно так же, как и система «осень-весна» с этим перерывом в несколько месяцев между первой и второй частью чемпионата.

Второй момент: вдохновители этого бреда ратуют за то, что топовых матчей, таких как «Спартак» — «Зенит», станет больше. Я думаю, что все хорошо в меру: если в чемпионате есть два матча за сезон, это оптимально. Люди эти матчи очень ждут, они вызывают к себе интерес. А если этих игр станет больше, это уже не будет так здорово, как раньше. Каждый день есть пирожные тоже надоедает. Так оно и с топовыми играми. Обратите внимание на то, что чемпионат мира по футболу проводится каждые четыре года, чемпионат Европы — каждые четыре года, Олимпиада… Каждый год эти соревнования не проводят. Есть и еще один важный вопрос: после 22 туров команды сохранят свои очки? Или же все обнулится? Если обнулится, то это вообще полнейшим абсурдом будет. Зачем кому-то стараться на протяжении 22 туров, идти с большим отрывом в турнирной таблице, а потом раз — и все обнулили? Зачем тогда так напрягаться? Мне кажется, глупости во всем этом гораздо больше, нежели рационального. У нас почему-то всегда очень интересный стиль — мы всегда должны придумать велосипед с квадратным колесом.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:48
Прядкин ничего не решает. Он в РФС - пешка, которую двигают крупные фигуры, т.е. владельцы команд и ставленник "Газпрома" в лице г-на Дюкова.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:23
"Прогрессивная дурость",зуд реформаторства.А на горА финансовые вопросы,все детали которых нам пока не ясны.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:57
Это убитый на голову т.Прядкин .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:12
Интересно, кто в РФС подкинул эту идею, и чем её обосновал. Не из воздуха же она материализовалась. Можно предположить, что в каком-то укромном местечке, за кружкой пивка, собрались инициаторы этого решения, причём не рядовые, а, скорее всего, владельцы клубов, поговорили о насущных делах, проблемах с финансированием, которые действительно имеются в связи с пандемией; подсчитали убытки и решили, что надо срочно что-то делать, чтобы убытки не переросли в финансовый крах. Вот и нашли такое оптимальное ДЛЯ СЕБЯ решение: сократить количество команд, оставив топовые ( по их мнению ), тем самым уменьшить убытки от перелётов и др. и одновременно увеличить прибыли за счёт прибавления на трибунах количества зрителей. Чтобы прозондировать мнение по этому поводу футбольной общественности и "допустили" утечку этой информации в СМИ. Нисколько не сомневаюсь, что это так и было. В очередной раз делают из нас дураков, потому что седьмое чувство подсказывает мне, что не бывает дыма без огня и эти "товарищи" могут добиться своей цели.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:52
Прав Андрюха , прав однозначно.
beefs
beefs
сегодня в 11:52
бурная деятельность только показуха...
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