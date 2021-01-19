Червиченко — о сокращении РПЛ: «К этой идее я отношусь крайне негативно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможные изменения формата чемпионата РПЛ .

К этой идее я отношусь крайне негативно. Порой, когда люди фонтанируют идеями, это большая проблема. Мое мнение, это свою дисфункциональность и свою бездарность прикрывают реформами, чтобы сохранить за собой посты, которые в принципе уже давно пора было покинуть. К чему приведет этот новый формат чемпионата? На мой взгляд, ни к чему. Разве от того, что в Испании, Германии, Италии, Англии много лет играют по старой формуле, их футбол стал хуже? Нет. Или мы в футбольном плане умнее, чем они. Мне кажется, что у нас здесь совершенно не о том думают. И все эти дурацкие нововведения будут только мешать нашему футболу. Точно так же, как и система «осень-весна» с этим перерывом в несколько месяцев между первой и второй частью чемпионата.

Второй момент: вдохновители этого бреда ратуют за то, что топовых матчей, таких как «Спартак» — «Зенит», станет больше. Я думаю, что все хорошо в меру: если в чемпионате есть два матча за сезон, это оптимально. Люди эти матчи очень ждут, они вызывают к себе интерес. А если этих игр станет больше, это уже не будет так здорово, как раньше. Каждый день есть пирожные тоже надоедает. Так оно и с топовыми играми. Обратите внимание на то, что чемпионат мира по футболу проводится каждые четыре года, чемпионат Европы — каждые четыре года, Олимпиада… Каждый год эти соревнования не проводят. Есть и еще один важный вопрос: после 22 туров команды сохранят свои очки? Или же все обнулится? Если обнулится, то это вообще полнейшим абсурдом будет. Зачем кому-то стараться на протяжении 22 туров, идти с большим отрывом в турнирной таблице, а потом раз — и все обнулили? Зачем тогда так напрягаться? Мне кажется, глупости во всем этом гораздо больше, нежели рационального. У нас почему-то всегда очень интересный стиль — мы всегда должны придумать велосипед с квадратным колесом.