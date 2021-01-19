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«Ситуация резко поменялась». Геркус об отказе в участии в выборах главы ФНЛ

сегодня, 11:14

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента Футбольной национальной лиги.

Друзья! Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития лиги.

Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах. На реализацию этого курса РФС выдвинул своего генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:38
Очнувшись ночью связанным в лесу понял, что ситуация резко поменялась.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:31
Клоун выходит на арену,чтобы заполнить паузу ,перед(или -после)выступления силачей и цирковых акробатов.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:11
Прочитал программу Геркуса, которую он предлагает в качестве своей предвыборной. Там обычные лозунги и ничего более. Конкретика только в одном пункте - матчдей, где он предлагает устраивать народные гуляния на играх ФНЛ с медведями, балалайкой и огненной водой.
Обычный балабол.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:46
Кто ни в чём не волокёт и является другом Путина добро пожаловать в футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:18
Вот тебе и демократия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:17
Не его уровень!
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