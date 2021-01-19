«Ситуация резко поменялась». Геркус об отказе в участии в выборах главы ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента Футбольной национальной лиги.

Друзья! Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития лиги.