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Симеоне готов пойти на снижение зарплаты в «Атлетико» из-за кризиса

сегодня, 13:09

«Атлетико» продолжает вести работу над контрактом для главного тренера команды Диего Симеоне.

По информации AS, мадридский клуб уже оповестил аргентинского специалиста, что предложит ему новое соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт Симеоне с клубом истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «Атлетико» предлагает тренеру пойти на снижение зарплаты в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса. В свою очередь Симеоне согласен на такие условия. Зарплата Эль Чоло на данный момент составляет 32 млн евро в год — Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Недавно Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:48
Он получает слишком много.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 14:39
Диего задумался над его приглашением!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 14:39
Кому как!На данный момент матрацы симпатичней!Но это опять же моё мнение!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:32
Кокорин согласен пойти на повышение зарплаты.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:01
Бавария
Верг
Верг ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:01
бавария
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:49
А какая первая???
shlomo
shlomo
сегодня в 13:34
Ну а что, аргентинский специалист зарабатывает 3,6 миллиона евро в месяц до уплаты налогов, так что если он соглачиться на понижение, то от этого выиграют все...команда Симеоне сейчас выглядит одной из самых сильных и опасных не только в Испании, но и в Европе.....стоит отметить, что матрасники избежали эпидемии травм, что также сыграло им на руку.....делая промежуточные выводы, могу сказать, что Атлетико вторая команда в Европе....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:23
Нет, ну такую то зарплату можно и урезать, Диего даже и не почувствует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:12
Кризис есть кризис...
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