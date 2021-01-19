Симеоне готов пойти на снижение зарплаты в «Атлетико» из-за кризиса

«Атлетико» продолжает вести работу над контрактом для главного тренера команды Диего Симеоне.
По информации AS, мадридский клуб уже оповестил аргентинского специалиста, что предложит ему новое соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт Симеоне с клубом истекает летом 2022 года.
Отмечается, что «Атлетико» предлагает тренеру пойти на снижение зарплаты в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса. В свою очередь Симеоне согласен на такие условия. Зарплата Эль Чоло на данный момент составляет 32 млн евро в год — Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Недавно Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS.