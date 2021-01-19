Симеоне готов пойти на снижение зарплаты в «Атлетико» из-за кризиса

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сегодня, 13:09

«Атлетико» продолжает вести работу над контрактом для главного тренера команды .

По информации AS, мадридский клуб уже оповестил аргентинского специалиста, что предложит ему новое соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт Симеоне с клубом истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «Атлетико» предлагает тренеру пойти на снижение зарплаты в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса. В свою очередь Симеоне согласен на такие условия. Зарплата Эль Чоло на данный момент составляет 32 млн евро в год — Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.