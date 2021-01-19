«Ман Сити» не ведёт работу над продлением контрактов с Агуэро и Фернандиньо

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сегодня, 10:24

«Манчестер Сити» не ведет работу над продлением контрактов с нападающим и полузащитником Фернандиньо.

По информации журналиста The Athletic Сэма Ли, «Сити» не делал футболистам предложений о продлении контрактов, сроки действующих соглашений с которыми истекают в конце июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний Агуэро сыграл в 5 матчах в АПЛ за «Ман Сити», аргентинец долгое время восстанавливался от травмы. 35-летний Фернандиньо принял участие в 9 матчах.

Недавно появлялась информация, согласно которой Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо остался в «Манчестер Сити».