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«Ман Сити» не ведёт работу над продлением контрактов с Агуэро и Фернандиньо

сегодня, 10:24

«Манчестер Сити» не ведет работу над продлением контрактов с нападающим Серхио Агуэро и полузащитником Фернандиньо.

По информации журналиста The Athletic Сэма Ли, «Сити» не делал футболистам предложений о продлении контрактов, сроки действующих соглашений с которыми истекают в конце июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний Агуэро сыграл в 5 матчах в АПЛ за «Ман Сити», аргентинец долгое время восстанавливался от травмы. 35-летний Фернандиньо принял участие в 9 матчах.

Недавно появлялась информация, согласно которой Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо остался в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:11
Возможно на годик продлят еще , до лета времени достаточно. Во всяком случае Кун точно без хорошего клуба не останется в Европе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:25
Старенькие уже - не тянут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:24
Очень жаль что это так
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