Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0).
Это уже 760-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану побил мировой рекорд по количеству забитых мячей за карьеру, принадлежащий чешскому форварду Йозефу Бицану.
Для этого достижения Роналду потребовалось 1 040 матчей. Бицан забил 759 голов за 495 игр.
Нарцисс всегда искал комфортные места. МЮ, Реал, теперь сериал где вообще нет конкурентов у Ювентуса.
Нарцисс всегда искал комфортные места. МЮ, Реал, теперь сериал где вообще нет конкурентов у Ювентуса.
Сыграл, конечно, намного больше матчей.
В таком случае и Месси через 10 матчей обойдёт этого чеха.
Сыграл, конечно, намного больше матчей.
В таком случае и Месси через 10 матчей обойдёт этого чеха.
Сегодня 01:52
при этом Криш один из самых не эффективных напов в истории,тот же Бицан играл с Австрии в полуфинале ЧМ,а у КРиша ноль мячей в плейофф ЧМ я напомню))
_____________
1.В случае с Роналду вообще не стоит говорить об эффективности! Рон где только не играл! Если бы Роналду сидел в одном Реале, как тот же Месси. Статистика в Реале 438/450 голов.
Месси пусть хотя бы разок выйдет из зоны комфорта.
2. Роналду тоже играл в полуфинале ЧМ.
3. Сколько мячей у Месси в плейофф ЧМ?
Сегодня 01:52
при этом Криш один из самых не эффективных напов в истории,тот же Бицан играл с Австрии в полуфинале ЧМ,а у КРиша ноль мячей в плейофф ЧМ я напомню))
_____________
1.В случае с Роналду вообще не стоит говорить об эффективности! Рон где только не играл! Если бы Роналду сидел в одном Реале, как тот же Месси. Статистика в Реале 438/450 голов.
Месси пусть хотя бы разок выйдет из зоны комфорта.
2. Роналду тоже играл в полуфинале ЧМ.
3. Сколько мячей у Месси в плейофф ЧМ?