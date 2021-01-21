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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

21 января 2021, 00:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0).

Это уже 760-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану побил мировой рекорд по количеству забитых мячей за карьеру, принадлежащий чешскому форварду Йозефу Бицану.

Для этого достижения Роналду потребовалось 1 040 матчей. Бицан забил 759 голов за 495 игр.

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AgamagA..
AgamagA.. ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
21 января в 22:28
Раз в 10 лет.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (раскрыть)
21 января в 22:18
Наполи и Рома были на грани чемпионства, в этом сезоне Лацио дал жару старухе. В новом сезоне Милан с Интером разыграют скудетто, козырь от старухи уходит.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
21 января в 20:23
Ну какой фарт? Все знают, что в Германии нет конкурентов у Баварии, раз в год может кто выиграет. Тоже самое за последние 10 лет в сериале у Ювентуса нет конкурента, во Франции это ПСЖ. В Испании не скажешь кто станет чемпионом, там реально две силы, изредко Атлетико при Симеоне.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (раскрыть)
21 января в 17:38
Дело не в 9 подряд чемпионств, тут больше фарт решал.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
21 января в 15:49
9 подряд чемпионств говорят, что они им не конкуренты.
feris1
feris1
21 января в 14:43
Рон лучший и это факт!
Persenchik
Persenchik
21 января в 14:42
Попробую сказать иное мнение. Уровень К. Роналдо это пока Платини, Ван Бастен и остальные. Чтобы стать действительно великим, нужно выиграть Чемпионат мира по футболу. И не просто выиграть, а исполнить решающую роль. Как Зидан, Беккенбауер, Марадона и пр. Перечислять можно много. В это число великих, разумеется входит тот самый Роналдо. Настоящий Роналдо. Ну да ладно. Все равно португалец молодец. Но.. Но, не забываем 1000 гол Пеле за Сантос. Так что, рановато португальцу в лучшие босбардиры. 😊
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
21 января в 14:23
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (раскрыть)
    21 января в 14:16
    Интер, Милан, Наполи - не конкуренты Ювентуса?
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Санчо Панса (раскрыть)
    21 января в 12:27
    И хороший друг! Бадр Хари подтвердит 😉😁
    kind pennywise
    kind pennywise
    21 января в 11:49
    Тага шняга че интересно напишет?)
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ RR117 (раскрыть)
    21 января в 10:58
    Кто сказал, что в нынешней Барсе играть комфортно? Барселона не самый сильный клуб в Испании. Пусть и португалец играет за второй клуб страны. А то привык в самых сильных клубах с сильными партнёрами играть.
    Нарцисс всегда искал комфортные места. МЮ, Реал, теперь сериал где вообще нет конкурентов у Ювентуса.
    AgamagA..
    AgamagA..
    21 января в 10:54
    И зачем было раньше писать, что у Бицана 805 голов?
    Сыграл, конечно, намного больше матчей.
    В таком случае и Месси через 10 матчей обойдёт этого чеха.
    Gelious
    Gelious
    21 января в 10:07
    Браво!!!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    21 января в 09:53
    И эта история на наших с вами глазах. Ура!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 января в 09:48, ред.
    Величайший футболист всех времен и народов! И попробуйте сказать обратное) Да, он не выиграл разве что чемпионат мира и Лигу Европы не взял, да и пофиг! Есть футболисты, которые во многом задают тон матчу и определяют игру своей команды. Так вот Роналду принадлежит к данной кагорте! Великий футболист, блестящий спортсмен и примерный семьянин.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    21 января в 09:48
    Рон-легенда.Кто бы что не говорил.И Месси тоже.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    21 января в 09:47
    Я вот со счета сбился,сколько я голов забил.Правда на тренировках и "во дворе"с пацанами.А на соревах голов 80 может.
    RR117
    RR117 ответ da da da (раскрыть)
    21 января в 09:00
    da da da
    Сегодня 01:52
    при этом Криш один из самых не эффективных напов в истории,тот же Бицан играл с Австрии в полуфинале ЧМ,а у КРиша ноль мячей в плейофф ЧМ я напомню))
    _____________

    1.В случае с Роналду вообще не стоит говорить об эффективности! Рон где только не играл! Если бы Роналду сидел в одном Реале, как тот же Месси. Статистика в Реале 438/450 голов.
    Месси пусть хотя бы разок выйдет из зоны комфорта.
    2. Роналду тоже играл в полуфинале ЧМ.
    3. Сколько мячей у Месси в плейофф ЧМ?
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    21 января в 08:30
    И ещё сотню успеет, пока не закончит карьеру
    eleven LC
    eleven LC ответ da da da (раскрыть)
    21 января в 08:03
    Как и у Лео Месси!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 января в 08:01
    Рад за него...
    ilyafrom
    ilyafrom
    21 января в 07:54
    Поздравляю, это достижение.
    Valeron112
    Valeron112
    21 января в 07:30
    Неужели разродились...Пеле в шоке , пьёт текилу и просматривает движения на Маракане.
    Legend 6
    Legend 6 ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    21 января в 07:01
    Дзюба 3000, передёргивания, в минуту.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ sir_Alex (раскрыть)
    21 января в 06:58
    А что, так можно было?
    Igo0rek
    Igo0rek ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    21 января в 06:48, ред.
    И где он их забивал? В дворовом чемпионате Бразилии?
    swed27
    swed27
    21 января в 06:47
    Криш давно стал легендой
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    21 января в 06:29
    Бицан, похоже, и в свои ворота забивал тоже 🤣🤣🤣
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 января в 06:09
    Бицан как конвейер по штамповке голов, Рона с новым рекордом.
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