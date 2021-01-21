Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

1611179998

21 января 2021, 00:59

Нападающий «Ювентуса» забил гол в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0).

Это уже 760-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану побил мировой рекорд по количеству забитых мячей за карьеру, принадлежащий чешскому форварду Йозефу Бицану.

Для этого достижения Роналду потребовалось 1 040 матчей. Бицан забил 759 голов за 495 игр.