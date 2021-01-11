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759 голов за карьеру и 19 результативных сезонов. Феноменальные достижения Криштиану Роналду

11 января 2021, 12:30
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Обогнал Пеле и сравнялся с Бицаном.

1. Больше всего голов за клуб и сборную (только официальные матчи) — 759

В концовке воскресного матча с «Сассуоло» Криштиану Роналду подхватил мяч в центре поля и помчался к воротам Андреа Консильи, чтобы установить окончательный счет матча — 3:1. Для португальца этот гол стал 759-м в карьере, если брать в расчет только официальные матчи за клубы и сборную. Согласно некоторым статистическим реестрам, Роналду догнал по количеству забитых мячей в официальных матчах великого бомбардира первой половины XX века Йозефа Бицана. Легендарный Король Футбола Пеле был оставлен позади несколько дней назад, когда Криштиану оформил дубль в ворота «Удинезе».

Впрочем, здесь наиболее важно число 759, внушающее благоговейный трепет. У того же Бицана по другим данным 805 голов в официальных матчах, а Пеле все еще может пополнить свой голевой счет, забив несколько голов в ворота правнуков на лужайке у своего дома. На страничке Пеле после сообщений о том, что Роналду обогнал его по забитым мячам, появилась приписка: «Лучший бомбардир всех времен (1283 гола)». Мы уже писали о том, что Король Футбола повел себя не по-королевски, что ничуть не умаляет достижение Криштиану, чьи голы посчитаны точно.

2. 15+ голов в 15 подряд сезонах топ-5 европейских лиг

Еще одна вершина, которую Роналду смог покорить благодаря голу на исходе матча с «Удинезе». И на этом пике Криштиану восседает в одиночестве, потому что ни одному футболисту до сих пор не удавалось подобное. Серия португальца началась в сезоне 2006/07, когда он забил в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» 17 мячей. В следующем сезоне был 31 гол, потом 18.

В девяти сезонах за мадридский «Реал» Криштиану Роналду и вовсе отличался минимум 25 голами за один розыгрыш Ла Лиги: 26, 40, 46, 34, 31, 48, 35, 25, 26. Обладателю пяти «Золотых мячей» удается поддерживать результативность на высоком уровне и после переезда в Италию, даже возраст КриРо не помеха, а ведь через месяц ему стукнет 36. В дебютном сезоне за «Юве» португалец забил 21 гол, в следующем 31, а в текущей кампании 15 в 13 матчах.

3. Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов — 134 гола

Криштиану пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с «Манчестер Юнайтед» и четырежды с «Реалом», семь раз Роналду выигрывал бомбардирскую гонку престижнейшего клубного соревнования Старого Света. Это рекорд, как и общее количество забитых голов в матчах Лиги чемпионов. Португалец наколотил 134 мяча в 174 матчах, средняя результативность — 0.77 гола за игру.

Лионель Месси, вечный конкурент Роналду, отстает на 16 голов, а дальше разверзается пропасть: третье место в списке самых результативных игроков ЛЧ делят Рауль Гонсалес и Роберт Левандовски, забившие по 71 голу. Испанец и поляк — блестящие форварды и великие бомбардиры, но кто же тогда Месси и Роналду?

4. Лучший бомбардир в истории европейских сборных — 102 гола

В ноябре Португалия разгромила Андорру, и для Криштиану этот матч получился особенным. Во-первых, он одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии (в 170 матчах), во-вторых, приблизился к мировому рекорду по количеству голов за национальную сборную. Европейское достижение уже принадлежит Роналду, но рекордом планетарного масштаба владеет иранец Али Даеи, который забил за свою сборную 109 голов. Криштиану пообещал переписать это достижение на себя:

Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью.

5. Самый результативный футболист в истории «Реала» — 450 голов

«Реал» — один из величайших клубов в истории футбола, если не самый великий, а Роналду стал лучшим королевским стрелком, и ему понадобилось на это всего лишь 9 сезонов, в восьми из которых он забивал не меньше 40 голов, а самой слабенькой в плане результативности оказалась дебютная кампания на «Сантьяго Бернабеу» — «всего лишь» 33 забитых мяча. Мощнее всего КриРо выступил в сезоне 2014/15, когда наколотил во всех турнирах 61 гол.

У португальца средняя результативность в «Мадриде» больше единицы — 1.03 гола за игру (450 забитых мячей в 438 матчах). В матчах Ла Лиги средняя результативность Роналду составляет 1.065 гола за игру (311 голов и 95 ассистов в 292 матчах), это серьезно выше, чем у Лионеля Месси, у которого в среднем 0.91 гола за игру в матчах испанского первенства.

Какие еще рекорды Роналду может побить?

1. Победа в Лиге чемпионов с тремя клубами/наибольшее число трофеев в ЛЧ

На данный момент у Роналду 5 Кубков чемпионов (1 с МЮ и 4 с «Реалом»). Рекордсменом по количеству побед в Кубке/Лиге чемпионов является экс-форвард «Мадрида» Пако Хенто, выигрывавший трофей 6 раз. Что касается побед в Лиге чемпионов с тремя разными командами, то это удавалось только Кларенсу Зеедорфу («Аякс», «Реал», «Милан»).

2. Мировой рекорд по количеству голов за сборную

Как уже говорилось выше, Роналду на 7 забитых мячей отстает от иранца Али Даеи: у рекордсмена 109 голов за сборную, у Криштиану — 102.

3. Лучший бомбардир финальных турниров Евро

На четырех чемпионатах Европы Роналду забил 9 мячей за сборную Португалии. В историческом списке лучших бомбардиров финальных стадий Евро он делит первую строчку с Мишелем Платини. Если удастся отличиться хотя бы раз на грядущем первенстве континента, португалец станет единоличным лидером.

4. Первый в истории обладатель «Золотой бутсы» АПЛ, Ла Лиги и Серии A

Роналду выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и трижды Трофей Пичичи, вручаемый лучшему снайперу испанской Примеры. В первых двух сезонах в «Ювентусе» Криштиану не удалось превзойти по результативности всех в Серии A, но сейчас он лидирует в бомбардирской гонке и настроен прийти к финишу первым. Если удастся, Роналду станет первым футболистом, которому удалось выиграть награды лучшему снайперу АПЛ, Ла Лиги и Серии A.

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
12 января в 15:09
К сожалению, сколько бы португалец ни старался, множества забитых мячей и звания Чемпиона Европы по футболу не хватит, для вступления в категорию великих. 😊
Per4ick
Per4ick ответ DXTK (раскрыть)
11 января в 19:00
он со спортингом выиграл суперкубок Португалии, не знаешь тогда лучше не говори
DXTK
DXTK
11 января в 17:18, ред.
я не понимаю как могут восхищаться гелеевым португальцем.....да, явно что то с обществом не то,.....а так с нырка коронный с пенки насимулировав похороный,.......))))

плюс Роналду играл в сильных клубах 21 века - МЮ, Реал Юве....что-то он в родном Спортинге не выиграл не одного трофея........)))))))
Интер Рулит
Интер Рулит ответ liverpool-today (раскрыть)
11 января в 15:21
Италия уже давно не та,что была раньше.Сейчас даже выход в 1/8 уже считают успехом
liverpool-today
liverpool-today
11 января в 15:18
Жаль конечно, что ушёл с Реала. И результативность упала и Месси ходит грустный. Лучшим можно стать только соперничая с лучшим. В Италии только Ибра
liverpool-today
liverpool-today ответ feris1 (раскрыть)
11 января в 15:15, ред.
Насчёт скорости можно поспорить, вчерашний гол пример. Он просто улетел от защитников
feris1
feris1
11 января в 15:02
Рон просто машина даже в свои неполных 36!
Да,у него уже не та скорость,но голевое чутьё и трудолюбие у него не отнять.
Интер Рулит
Интер Рулит
11 января в 14:55, ред.
    eleven LC
    eleven LC
    11 января в 14:30
    Криштьяну побьёт ещё не один рекорд
    NOVA
    NOVA
    11 января в 14:11, ред.
    надеюсь никто не сомневается в Лучшем игроке Мира!!! зря конечно Реал его отпустил!!
    ilyafrom
    ilyafrom
    11 января в 13:58
    Что бы кто ни говорил, но считаются голы только в официальных матчах.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    11 января в 13:48
    133 гола с пенальти. Это тоже, скорее всего, рекорд. Второе место, наверное, у Месси.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ volga.kot (раскрыть)
    11 января в 13:45
    Мало таким родиться, надо ещё очень много трудиться!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ volga.kot (раскрыть)
    11 января в 13:43
    И желательно в футбольной стране!!!!
    volga.kot
    volga.kot
    11 января в 13:42
    Таким родиться надо!!!
    Я на стреме
    Я на стреме
    11 января в 13:32, ред.
    в рекордах как в репяхах. последнее время они со своим сводным братом из Аргентины, только тем и заняты, что друг с друга их снимают и на себя перевешивают
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
    11 января в 13:12
    Поддерживаю. Только феномен может так играть с напрочь убитыми коленями. .
    Q-J-G
    Q-J-G
    11 января в 13:03
    К.Роналду-амбициозен, и в этом залог его успеха. Он на 100% нацелен на максимальный результат, с самого начала своей футбольной карьеры он "поставил" для себя максимально высокую планку. К.Роналду пример для подражания, как надо работать, выкладываться по максимуму на тренировке, на футбольном поле! К.Роналду именно тот игрок, с которого надо брать пример тем, кто хочет чего-то достичь в этой жизни...!
    juvenale
    juvenale
    11 января в 12:52
    фанатам месси лучше не читать)
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    11 января в 12:49, ред.
    Бразилец на много лучше!
    Настоящий был феномен!
    Gelious
    Gelious
    11 января в 12:37
    Легенда
    Zenit_84
    Zenit_84
    11 января в 12:36
    Будет и 20-й сезон!
    R0100V
    R0100V
    11 января в 12:32
    Хоть и мало приятен мне этот персонаж, но могёт же чиорт
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