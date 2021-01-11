759 голов за карьеру и 19 результативных сезонов. Феноменальные достижения Криштиану Роналду

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11 января 2021, 12:30

Обогнал Пеле и сравнялся с Бицаном.

1. Больше всего голов за клуб и сборную (только официальные матчи) — 759

В концовке воскресного матча с «Сассуоло» Криштиану Роналду подхватил мяч в центре поля и помчался к воротам Андреа Консильи, чтобы установить окончательный счет матча — 3:1. Для португальца этот гол стал 759-м в карьере, если брать в расчет только официальные матчи за клубы и сборную. Согласно некоторым статистическим реестрам, Роналду догнал по количеству забитых мячей в официальных матчах великого бомбардира первой половины XX века Йозефа Бицана. Легендарный Король Футбола Пеле был оставлен позади несколько дней назад, когда Криштиану оформил дубль в ворота «Удинезе».

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

Впрочем, здесь наиболее важно число 759, внушающее благоговейный трепет. У того же Бицана по другим данным 805 голов в официальных матчах, а Пеле все еще может пополнить свой голевой счет, забив несколько голов в ворота правнуков на лужайке у своего дома. На страничке Пеле после сообщений о том, что Роналду обогнал его по забитым мячам, появилась приписка: «Лучший бомбардир всех времен (1283 гола)». Мы уже писали о том, что Король Футбола повел себя не по-королевски, что ничуть не умаляет достижение Криштиану, чьи голы посчитаны точно.

2. 15+ голов в 15 подряд сезонах топ-5 европейских лиг

Еще одна вершина, которую Роналду смог покорить благодаря голу на исходе матча с «Удинезе». И на этом пике Криштиану восседает в одиночестве, потому что ни одному футболисту до сих пор не удавалось подобное. Серия португальца началась в сезоне 2006/07, когда он забил в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» 17 мячей. В следующем сезоне был 31 гол, потом 18.

В девяти сезонах за мадридский «Реал» Криштиану Роналду и вовсе отличался минимум 25 голами за один розыгрыш Ла Лиги: 26, 40, 46, 34, 31, 48, 35, 25, 26. Обладателю пяти «Золотых мячей» удается поддерживать результативность на высоком уровне и после переезда в Италию, даже возраст КриРо не помеха, а ведь через месяц ему стукнет 36. В дебютном сезоне за «Юве» португалец забил 21 гол, в следующем 31, а в текущей кампании 15 в 13 матчах.

3. Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов — 134 гола

Криштиану пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с «Манчестер Юнайтед» и четырежды с «Реалом», семь раз Роналду выигрывал бомбардирскую гонку престижнейшего клубного соревнования Старого Света. Это рекорд, как и общее количество забитых голов в матчах Лиги чемпионов. Португалец наколотил 134 мяча в 174 матчах, средняя результативность — 0.77 гола за игру.

Лионель Месси, вечный конкурент Роналду, отстает на 16 голов, а дальше разверзается пропасть: третье место в списке самых результативных игроков ЛЧ делят Рауль Гонсалес и Роберт Левандовски, забившие по 71 голу. Испанец и поляк — блестящие форварды и великие бомбардиры, но кто же тогда Месси и Роналду?

4. Лучший бомбардир в истории европейских сборных — 102 гола

В ноябре Португалия разгромила Андорру, и для Криштиану этот матч получился особенным. Во-первых, он одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии (в 170 матчах), во-вторых, приблизился к мировому рекорду по количеству голов за национальную сборную. Европейское достижение уже принадлежит Роналду, но рекордом планетарного масштаба владеет иранец Али Даеи, который забил за свою сборную 109 голов. Криштиану пообещал переписать это достижение на себя:

Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью.

5. Самый результативный футболист в истории «Реала» — 450 голов

«Реал» — один из величайших клубов в истории футбола, если не самый великий, а Роналду стал лучшим королевским стрелком, и ему понадобилось на это всего лишь 9 сезонов, в восьми из которых он забивал не меньше 40 голов, а самой слабенькой в плане результативности оказалась дебютная кампания на «Сантьяго Бернабеу» — «всего лишь» 33 забитых мяча. Мощнее всего КриРо выступил в сезоне 2014/15, когда наколотил во всех турнирах 61 гол.

У португальца средняя результативность в «Мадриде» больше единицы — 1.03 гола за игру (450 забитых мячей в 438 матчах). В матчах Ла Лиги средняя результативность Роналду составляет 1.065 гола за игру (311 голов и 95 ассистов в 292 матчах), это серьезно выше, чем у Лионеля Месси, у которого в среднем 0.91 гола за игру в матчах испанского первенства.

Какие еще рекорды Роналду может побить?

1. Победа в Лиге чемпионов с тремя клубами/наибольшее число трофеев в ЛЧ

На данный момент у Роналду 5 Кубков чемпионов (1 с МЮ и 4 с «Реалом»). Рекордсменом по количеству побед в Кубке/Лиге чемпионов является экс-форвард «Мадрида» Пако Хенто, выигрывавший трофей 6 раз. Что касается побед в Лиге чемпионов с тремя разными командами, то это удавалось только Кларенсу Зеедорфу («Аякс», «Реал», «Милан»).

2. Мировой рекорд по количеству голов за сборную

Как уже говорилось выше, Роналду на 7 забитых мячей отстает от иранца Али Даеи: у рекордсмена 109 голов за сборную, у Криштиану — 102.

3. Лучший бомбардир финальных турниров Евро

На четырех чемпионатах Европы Роналду забил 9 мячей за сборную Португалии. В историческом списке лучших бомбардиров финальных стадий Евро он делит первую строчку с Мишелем Платини. Если удастся отличиться хотя бы раз на грядущем первенстве континента, португалец станет единоличным лидером.

4. Первый в истории обладатель «Золотой бутсы» АПЛ , Ла Лиги и Серии A