759 голов за карьеру и 19 результативных сезонов. Феноменальные достижения Криштиану Роналду

Обогнал Пеле и сравнялся с Бицаном.

1. Больше всего голов за клуб и сборную (только официальные матчи) — 759

В концовке воскресного матча с «Сассуоло» Криштиану Роналду подхватил мяч в центре поля и помчался к воротам Андреа Консильи, чтобы установить окончательный счет матча — 3:1. Для португальца этот гол стал 759-м в карьере, если брать в расчет только официальные матчи за клубы и сборную. Согласно некоторым статистическим реестрам, Роналду догнал по количеству забитых мячей в официальных матчах великого бомбардира первой половины XX века Йозефа Бицана. Легендарный Король Футбола Пеле был оставлен позади несколько дней назад, когда Криштиану оформил дубль в ворота «Удинезе».

