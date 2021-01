Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» установил очередной рекорд в Бундеслиге.

Форвард сборной Польши отметился голом в матче против «Фрайбурга» (2:1, второй тайм) и стал первым игроком в истории лиги, который за 16 стартовых туров сезона забил 21 гол.

2️⃣1️⃣ goals after 1️⃣6️⃣ matchdays



𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 new record for Robert Lewandowski 🤯 pic.twitter.com/eIDLIuKKrh