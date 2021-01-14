«Барселона» и непревзойдённый Месси доминируют. Рекорды и рекордсмены Суперкубка Испании

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14 января 2021, 18:30

Болельщикам «Реала» не понравятся эти цифры.

Команды

13 Суперкубков Испании выиграла «Барселона», каталонцам принадлежит рекорд по числу завоеванных трофеев. Первая победа «блаугранас» датирована 1983 годом, последний успех — 2018-м. Второй по количеству побед — «Реал», завоевывавший Суперкубок Испании 10 раз, у «Депортиво» три победы, у «Атлетико» и «Атлетика» из Бильбао — по две. По одному Суперкубку выиграли «Валенсия», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Сарагоса» и «Мальорка». Всего 10 испанских команд прикасались к этому трофею.

10 проигранных финалов у «Барселоны». Каталонцы чаще всех брали Суперкубок Испании и чаще всех останавливались в шаге от трофея. «Реал» и «Атлетико» проигрывали по 5 раз, а «Депортиво» и «Реал Сосьедад» — единственные в списке победителей без опыта поражений в финалах, причем команда из Ла-Коруньи побеждала в 3 случаях из 3. А вот «Эспаньол» дважды претендовал на Суперкубок Испании, но проиграл оба финала, такая же участь постигла «Бетис», только единожды.

Победители и бомбардиры: Месси и все остальные

7 Суперкубков Испании завоевал Лео Месси. Это рекорд, по 6 таких трофеев у Бускетса и Пике.

10 финалов — максимум для одного футболиста. Вы уже догадались, что этой планки достиг Лионель Месси. А кто же еще? По 9 раз боролись за Суперкубок Испании всё те же Пике и Бускетс.

19 матчей в рамках Суперкубка Испании провел Лионель Месси. Это рекорд соревнования. Лео, который во вчерашней встрече с «Реалом Сосьедад» не смог появиться на поле и может пропустить финал, является самым опытным футболистом в истории Суперкубков Испании: аргентинец провел на поле 1516 минут. В топ-3 по этому показателю входят также Серхио Бускетс (1215) и Жерар Пике (1199), однако Серхио Рамос может обойти их обоих уже сегодня (1197 минут).

14 забитых мячей у Лионеля Месси — лучшего бомбардира в истории Суперкубков Испании. Средняя результативность форварда «Барселоны» составляет 0.74 гола за игру, он забивал в 7 разных финалах. Вторым самым результативным футболистом турнира является легендарный форвард «Реала» Рауль, отличившийся 7 раз в 12 матчах (0.58 гола за игру).

За 4 разные команды играли в матчах на Суперкубок Испании Микель Солер и Давид Вилья. Солер бился за «Мальорку», «Барселону», «Атлетико» и «Реал», Вилья — за «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону» и «Атлетико».

5 сухих суперкубковых матчей провел в своей карьере экс-вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес. Всего на его счету 12 встреч, таким образом, в 41.7% матчей Виктор оставался «сухим». Для сравнения, знаменитый Икер Касильяс смог уберечь свои ворота в неприкосновенности всего лишь дважды в матчах за Суперкубок Испании, которых на счету легенды «Реала» 13 (15.4% сухих).

Самые молодые и возрастные футболисты

17 лет, 2 месяца и 9 дней было Ансу Фати год назад, когда он дебютировал в Суперкубке Испании матчем против «Атлетико». Форвард «Барселоны» на полтора месяца превзошел державшееся 21 год достижение другого игрока каталонского клуба Нано (17 лет, 3 месяца, 26 дней). Вчера Педри сыграл против «Реала Сосьедад» в 18 лет, 1 месяц и 19 дней. Это третий результат в истории, Педри потеснил Рауля, а вся тройка самых юных футболистов в истории Суперкубка Испании теперь состоит из футболистов «Барселоны».

39 лет, 4 месяца и 18 дней самому пожилому футболисту, который боролся за Суперкубок Испании. Его зовут Амадео Карбони. Левый защитник из Италии приехал в «Валенсию» в 32 года и «доигрывал» до 41, заходил в финалы Лиги чемпионов с невезучим Эктором Купером, становился чемпионом Испании под руководством еще везучего Рафаэля Бенитеса и стал обладателем рекорда в Суперкубке.

18 лет, 6 месяцев и 24 дня было будущей легенде «Барселоны» и, возможно, следующему тренеру каталонского суперклуба Хави, когда он в 1998 году забил в ворота «Мальорки». «Барселона» в тот августовский вечер проиграла и осталась без трофея, но рекорд Хави держится по сей день.

34 года, 6 месяцев и 6 дней самому возрастному автору гола в битвах за Суперкубок Испании. Рекордным оказался гол Арица Адуриса в ворота «Барселоны» в 2015-м. Серхио Рамос и Лука Модрич могут опередить баскского форварда, если забьют в матчах Суперкубка-2021.

Самые успешные тренеры

По 3 Суперкубка Испании завоевали Йохан Кройф и Хосеп Гвардиола, причем у голландца было 6 попыток, и он поделил победные и проигранные финалы поровну, в то время как Пеп распорядился 100% шансов — 3 победы из 3. Уже на этой неделе Гвардиолу может догнать Зинедин Зидан, который пока тоже не ошибался в суперкубковых встречах: 2 участия, 2 победы. Окажется ли третья попытка для наставника «Реала» столь же успешной?

С двумя разными клубами побеждали два наставника — Эктор Купер и Эрнесто Вальверде. Аргентинец в 1998 году завоевал трофей с «Мальоркой», а на следующий год привел к победе «Валенсию». Что любопытно, в обоих случаях команды Купера превосходили «Барселону». Вальверде завоевывал Суперкубок Испании с «Атлетиком» из Бильбао и «Барсой», при этом у Эрнесто была еще попытка у руля «Эспаньола», но неудачная.