Собянин разрешил заполнять стадионы на 50% от общей вместимости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице буду смягчены условия посещения спортивных мероприятий. Спортивные арены теперь смогут заполняться на 50% от общей вместимости.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.