«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

«Спартак» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Александр Кокорин перейдёт в «Фиорентину».
«Спартак» достиг договорённости с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина.
В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.
Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!
Наконец-то эта сага подходит к концу, остался медосмотр и представление Кокорина в футболке Фиорентины.
А Спартак прекрасно разгрузил платёжную ведомость - и по Fair-play всё хорошо. Взяли Кокорина свободным агентом, а продали за 3-4 млн, что положительно скажется на финансах в будущем.
Эх, еще бы Промеса зацепить!
Ну а Кокорину удачи в Италии, пусть себя там проявляет.
Наконец-то эта сага подходит к концу, остался медосмотр и представление Кокорина в футболке Фиорентины.
А Спартак прекрасно разгрузил платёжную ведомость - и по Fair-play всё хорошо. Взяли Кокорина свободным агентом, а продали за 3-4 млн, что положительно скажется на финансах в будущем.
Эх, еще бы Промеса зацепить!
Ну а Кокорину удачи в Италии, пусть себя там проявляет.
Саша, скатертью дороженька. Будешь возвращаться в РПЛ - выбирай Зенит.
Саша, скатертью дороженька. Будешь возвращаться в РПЛ - выбирай Зенит.
А Кокорину удачи.
А Кокорину удачи.