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«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

сегодня, 17:44

«Спартак» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Александр Кокорин перейдёт в «Фиорентину».

«Спартак» достиг договорённости с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина.

В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 18:08, ред.
За-ме-ча-тель-но!

Наконец-то эта сага подходит к концу, остался медосмотр и представление Кокорина в футболке Фиорентины.
А Спартак прекрасно разгрузил платёжную ведомость - и по Fair-play всё хорошо. Взяли Кокорина свободным агентом, а продали за 3-4 млн, что положительно скажется на финансах в будущем.
Эх, еще бы Промеса зацепить!

Ну а Кокорину удачи в Италии, пусть себя там проявляет.
particular
particular
сегодня в 18:06, ред.
Договор обеспечит экспорт бесполезности откроет дорогу импорту полезного и нужного...
за
за ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 18:02
Ты сделку сопровождал? тогда поделись с нами инфой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:02
Пока подписи не поставят все может измениться.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:59
Флоренции надо заказывать табуретки
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 17:58
Итальянским чиновникам не стоит ходить на завтрак в местные кофейни.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:57
Круто. Будет против Миранчука там играть. Удачи нашим футболистам в Италии!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:51
От всех болельщиков Спартака благодарю Серию А за то, что там тоже есть дураки.

Саша, скатертью дороженька. Будешь возвращаться в РПЛ - выбирай Зенит.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:49
Пусть теперь итальянцы берегут свои изящные флорентийские кресла от домогательств Александра.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:49
На мой взгляд Спартак продешевил. В какой бы форме не находился Кокорин за него вполне можно было бы выручить 5 евролямов
vm777
vm777
сегодня в 17:47
Спасибо тому человеку в Фиорентине, который решил потратить деньги на Кокорина)
А Кокорину удачи.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:45
Почему не сказали сколько федун заплатил за трансфер?
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