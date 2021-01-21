«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

«Спартак» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий перейдёт в «Фиорентину».

«Спартак» достиг договорённости с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина.

В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!