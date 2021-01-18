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Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

18 января 2021, 15:14

Защитник Адесойе Ойеволе перешёл из «Тамбова» в «Оренбург». Об этом сообщает официальный твиттер ФНЛ.

Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе вернулся в «Оренбург». Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая ее цвета с 2013 по 2019 год и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После чего перебрался в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор уральцев в Турцию и приступил к тренировкам.

В текущем сезоне РПЛ Ойеволе провел 12 матчей.

Ранее трехкратный победитель нашего первенства в составах «Урала» и «Оренбурга» играл за «Жемчужину» (Сочи), «Реутов» и «Сибирь».

Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

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ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 15:16
Как он только прижился
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