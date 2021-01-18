Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»

Защитник перешёл из «Тамбова» в «Оренбург». Об этом сообщает официальный твиттер ФНЛ .

Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе вернулся в «Оренбург». Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая ее цвета с 2013 по 2019 год и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После чего перебрался в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор уральцев в Турцию и приступил к тренировкам.

В текущем сезоне РПЛ Ойеволе провел 12 матчей.

Ранее трехкратный победитель нашего первенства в составах «Урала» и «Оренбурга» играл за «Жемчужину» (Сочи), «Реутов» и «Сибирь».