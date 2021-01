«Арсенал» усилил состав голкипером «Брайтона» Мэтью Райаном.

Футболист будет выступать за «канониров» на правах аренды до конца этого сезона. Ранее слухи связывали игрока с МЮ .

👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!



The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝