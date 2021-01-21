«Арсенал» может арендовать Эдегора у «Реала»

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21 января 2021, 00:50

Полузащитник «Реала» планирует уйти в аренду.

Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, интерес к норвежцу проявляет «Арсенал». Главный тренер «канониров» является большим поклонником таланта Эдегора.

Лондонский клуб уже вступил в переговоры с «Реалом» относительно аренды полузащитника, однако «Арсеналу» придётся выдержать конкуренцию со стороны других заинтересованных команд.

В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в 9 матчах «сливочных» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Норвежец провёл на поле всего 367 минут.