«Арсенал» может арендовать Эдегора у «Реала»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор планирует уйти в аренду.
Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, интерес к норвежцу проявляет «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником таланта Эдегора.
Лондонский клуб уже вступил в переговоры с «Реалом» относительно аренды полузащитника, однако «Арсеналу» придётся выдержать конкуренцию со стороны других заинтересованных команд.
В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в 9 матчах «сливочных» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Норвежец провёл на поле всего 367 минут.