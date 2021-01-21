ГлавнаяНовости

«Арсенал» может арендовать Эдегора у «Реала»

21 января 2021, 00:50

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор планирует уйти в аренду.

Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, интерес к норвежцу проявляет «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником таланта Эдегора.

Лондонский клуб уже вступил в переговоры с «Реалом» относительно аренды полузащитника, однако «Арсеналу» придётся выдержать конкуренцию со стороны других заинтересованных команд.

В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в 9 матчах «сливочных» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Норвежец провёл на поле всего 367 минут.

Все новости
ОфициальноПиччини досрочно вернулся в «Валенсию» из аренды в «Аталанте»
23 января Комментарии3
Официально«Верона» подписала Стураро
23 января ФотоКомментарии1
ОфициальноВиллиан Жозе стал игроком «Вулверхэмптона»
23 января Комментарии6
ОфициальноКалабрези сменил «Болонью» на «Кальяри»
23 января ФотоКомментарии2
Эль-Шаарави возвращается в «Рому». Завтра игрок пройдёт медосмотр
22 января Комментарии5
Официально«Арсенал» арендовал голкипера «Брайтона»
22 января ФотоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 января в 09:52
Надо отдавать
drug01
drug01
21 января в 07:39
Значит надо брать скорей
STVA 1
STVA 1
21 января в 06:32
Мартину это может быть на пользу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 января в 05:52
Скоро все узнаем...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 января в 04:47
Эдегор - сбитый молодой летчик. Не спасет...
Mangur
Mangur
21 января в 01:15
Совсем дела плохи у Арсенала?
NOVA
NOVA
21 января в 01:14
раз ЗиЗу на него не рассчитывает, надо парня в аренду!!
1bear
1bear
21 января в 01:06
пригодится на замену
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 января в 01:06
Пусть арендует если может!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100