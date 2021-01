Нападающий «Майнца» стал игроком «Кристал Пэлас», об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Кристал Пэлас» подписал футболиста на правах аренды до конца следующего сезона.

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC