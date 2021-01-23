Гвардиола оценил волевую победу «Ман Сити» в матче Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу на «Челтенхэмом» (3:1) в матче 4-го раунда Кубка Англии.

Я не унывал, даже когда мы проигрывали со счетом 0:1, у нас был явный шанс с первых минут. Когда соперник выходит вперед, становится сложно, но мы сравняли счет, это было трудно. Мы были скромны и обладали качествами, способными изменить ситуацию.

Они использовали свое преимущество в штрафной, игроки «Челтенхэма» выше и лучше нас в воздухе. Мы смотрели видео о том, как решать такую проблему, но контролировать это сложно.

Фил Фоден переживает отличный период, очень уверен в себе. Он отлично реализует моменты.