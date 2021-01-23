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Гвардиола оценил волевую победу «Ман Сити» в матче Кубка Англии

23 января 2021, 23:54
ЧелтенхэмЛоготип футбольный клуб Челтенхэм1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу на «Челтенхэмом» (3:1) в матче 4-го раунда Кубка Англии.

Я не унывал, даже когда мы проигрывали со счетом 0:1, у нас был явный шанс с первых минут. Когда соперник выходит вперед, становится сложно, но мы сравняли счет, это было трудно. Мы были скромны и обладали качествами, способными изменить ситуацию.

Они использовали свое преимущество в штрафной, игроки «Челтенхэма» выше и лучше нас в воздухе. Мы смотрели видео о том, как решать такую проблему, но контролировать это сложно.

Фил Фоден переживает отличный период, очень уверен в себе. Он отлично реализует моменты.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 08:33
Пеп издевается.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 января в 06:51
Сейчас начнут терять очки.
КЭТиК
КЭТиК
24 января в 05:51
Спасибо Фодену, выручил.
ДАША Д
ДАША Д
24 января в 02:26
Пришлось немного попотеть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 02:10
Хорошо сказал!
Gahi
Gahi
23 января в 23:56
Это хорошо когда тренер так уверен в команду.
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