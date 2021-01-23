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«Никаких оправданий». Ибрагимович — о разгромном поражении от «Аталанты»

23 января 2021, 23:36
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал разгромное поражение в матче с «Аталантой» (0:3).

Никаких оправданий сегодня. Мы должны хорошо подготовиться к дерби с «Интером». Зимние чемпионы? До сих пор мы хорошо выступали, но наступает самый сложный период.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 08:53
оправдания - удел слабых !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 08:07
4 место их потолок!
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 января в 08:01
Как Зениту в ЛЧ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 06:57
Крепенько им наваляли...
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
24 января в 06:48
Правильный настрой у Ибрагимовича. Жизнь продолжается. Надо Интер обыгрывать.
К тому же 3:0 это не 8:2 или 7:2.
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 05:25, ред.
Позор ничем не смывается и естественно никаких оправданий.
mihaluch
mihaluch
24 января в 02:27
Не всегда Милану побеждать.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 00:56
Златан сегодня был просто незаметен совсем. Защита Аталанты сыграла вполне прилично, большинство ударов были просто заблокированы, да и средняя линия слабо помогала Златану. Оставили лидера атак практически без мяча. Но это и защиты большая заслуга. В целом заслуженная победа гостей . Они были лучше, быстрее , изобретательнее. потому и победили.
Всем здоровья.
Ozabot
Ozabot
24 января в 00:27
«Аталанта», «Ювентус», «Наполи» и «Интер» объективно сильнее «Милана». Против фактов и цифр не поспоришь. Там и более сыгранный состав, и деньги, и опыт посерьезнее. Даже если и выиграли кузенов и неаполитанцев, но кто смотрел те игры, помнит, что победа была больше на удаче и навыках Доннаруммы, нежели на качестве атаки.

Но «Милан» так долго лидирует как раз из-за более стабильной и ровной игры, чем у них. Не забивают по 4-5 голов, но и выверенно забирают победу с разницей в мяч-два. Да и эти четверо могут захромать на ровном месте даже с маленькими клубами.

В принципе, в прошлом сезоне 0:5 попали той же «Аталанте», после этого Ибра дал по башке своим мальчишкам и игра пошла прям чудесная. Надеюсь, в этот раз тоже будет отрезвляющий пендель от Златана.
drug01
drug01
24 января в 00:25
Такой результат не ждали
allemz
allemz
23 января в 23:44
Лишь бы в моральном плане не стухли.
Аталанта объективно сильнее, но нестабильна.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
23 января в 23:38, ред.
надо смотреть правде в лицо
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