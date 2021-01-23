«Никаких оправданий». Ибрагимович — о разгромном поражении от «Аталанты»

Нападающий «Милана» прокомментировал разгромное поражение в матче с «Аталантой» (0:3).

Никаких оправданий сегодня. Мы должны хорошо подготовиться к дерби с «Интером». Зимние чемпионы? До сих пор мы хорошо выступали, но наступает самый сложный период.