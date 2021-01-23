«Никаких оправданий». Ибрагимович — о разгромном поражении от «Аталанты»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал разгромное поражение в матче с «Аталантой» (0:3).
Никаких оправданий сегодня. Мы должны хорошо подготовиться к дерби с «Интером». Зимние чемпионы? До сих пор мы хорошо выступали, но наступает самый сложный период.
К тому же 3:0 это не 8:2 или 7:2.
К тому же 3:0 это не 8:2 или 7:2.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Но «Милан» так долго лидирует как раз из-за более стабильной и ровной игры, чем у них. Не забивают по 4-5 голов, но и выверенно забирают победу с разницей в мяч-два. Да и эти четверо могут захромать на ровном месте даже с маленькими клубами.
В принципе, в прошлом сезоне 0:5 попали той же «Аталанте», после этого Ибра дал по башке своим мальчишкам и игра пошла прям чудесная. Надеюсь, в этот раз тоже будет отрезвляющий пендель от Златана.
Но «Милан» так долго лидирует как раз из-за более стабильной и ровной игры, чем у них. Не забивают по 4-5 голов, но и выверенно забирают победу с разницей в мяч-два. Да и эти четверо могут захромать на ровном месте даже с маленькими клубами.
В принципе, в прошлом сезоне 0:5 попали той же «Аталанте», после этого Ибра дал по башке своим мальчишкам и игра пошла прям чудесная. Надеюсь, в этот раз тоже будет отрезвляющий пендель от Златана.
Аталанта объективно сильнее, но нестабильна.
Аталанта объективно сильнее, но нестабильна.