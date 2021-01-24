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Азар забил и сделал ассист в Ла Лиге впервые с октября 2019 года

24 января 2021, 00:18
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» встречается с «Алавесом» (3:0, второй тайм) в 20-м туре Ла Лиги.

Полузащитник Эден Азар на 41-й минуте сделал результативный пас форварду Кариму Бензема, а в компенсированное к первому тайму время отметился голом.

Для бельгийского вингера это первые результативные действия с 5 октября 2019 года. В тот день он проявил себя в матче с «Гранадой» (4:2).

В текущем сезоне Азар забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 7 матчах чемпионата Испании.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
24 января в 09:44
Все когда - то бывает впервые) Молодчик, Эден! Конечно, это должно было случиться намного раньше, если бы не травмы...
mihaluch
mihaluch
24 января в 08:09
Прогресс виден на лицо.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ ЮЗИК (раскрыть)
24 января в 08:04
Кроме Аталанты)
ЮЗИК
ЮЗИК
24 января в 07:53
Ну теперь прорвало, все задрожали
Cat01
Cat01
24 января в 07:52
Игра пошла это хорошо
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 07:42
Азар хрустальный и толком не играет может поэтому его гол всех удивил.
Caniggia
Caniggia
24 января в 07:22
Остановите эту машину!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 января в 06:49
Это был "Алавес".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 января в 06:45
Редко он это делает.
Gahi
Gahi ответ Mikki (раскрыть)
24 января в 03:49
Очень удобный расклад до начало трансферов перед матчем, как с основным составом команды, так и запасными игроками, и тем более отсутствия тех футболистов в заявки которые не будут участвовать по каким либо причинам в этой игре.  Удачи Вам и хорошего настроения.
mangox22
mangox22
24 января в 03:19
уже забыли про него
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 01:42
Вот и дожили болельщики Реала до светлых дней . Наконец то и Азар стрельнул, а то совсем было парень закис. Посмотрим , как у него дела дальше пойдут , одна игра - явно не показатель , да и Алавес не шибко грозный соперник.
Пора бы уже Азару начать оправдывать вложенные деньги в него
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 01:04
Может прорвало а может временное озарение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 00:51
Теперь попрёт!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 00:41
Ещё один "пекарь"...)))
Тоже наверное не радуется испечённому...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 января в 00:39
Он эпически талантливый чел!
Ozabot
Ozabot
24 января в 00:36
Золотой мяч этому господину!
dimagas2
dimagas2
24 января в 00:29
Cat01
Cat01
24 января в 00:28
Счёт по игре
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