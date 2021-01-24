Азар забил и сделал ассист в Ла Лиге впервые с октября 2019 года

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24 января 2021, 00:18

«Реал» встречается с «Алавесом» (3:0, второй тайм) в 20-м туре Ла Лиги.

Полузащитник на 41-й минуте сделал результативный пас форварду Кариму Бензема, а в компенсированное к первому тайму время отметился голом.

Для бельгийского вингера это первые результативные действия с 5 октября 2019 года. В тот день он проявил себя в матче с «Гранадой» (4:2).

В текущем сезоне Азар забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 7 матчах чемпионата Испании.