«Промахи — это нормально». Нападающим прощают десятки ошибок, а вратарям не забудут одну

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сегодня, 20:30

«Соккер.ру» взвешивает футбольные промахи.

За сезон у вратаря две-три ошибки, у нападающего – десятки

В прошлом сезоне у Де Хеа три ошибки, что привели к голу. Испанца критиковали постоянно, как и Пикфорда из «Эвертона», что сделал 4 ляпа. Рекорд полного сезона – 5 голов Дубравки из «Ньюкасла». Но одновременно чех был одним из главных спасителей, как сейчас его коллега Дарлоу.

Получается, 2-3 ошибки – среднее количество для основного вратаря за 38 туров. У Де Хеа было 73.6 % сэйвов, один из лучших показателей АПЛ . Из 36 пропущенных мячей только 3 чисто на его совести. А что же форварды? У Рэшфорда целых 84 удара, забил 17 мячей. То есть Маркусу нужно 5 попыток для гола. Сейчас этот показатель – 6.2.

В прошлом сезоне у форварда почти 60 ударов мимо ворот, сейчас – уже почти сорок. Если смотреть только лучшие моменты, то вспомним сэйв вратаря «Саутгемптона» (закончили 1:1), неудачную попытку в другом матче со «Святыми» (2:2), попадание в каркас ворот с «Астон Виллой» (2:2). А еще два промаха с пенальти.

При этом не считали ошибки Рэшфорда в матчах, когда МЮ побеждал, хотя Де Хеа достанется за ляп, даже если выигрывают 2:1. Причем конкретно Маркус – эффективный форвард, к нему нет вопросов. Меткость равна 45 %, реализация точных ударов – тоже высокая, 35 %.

Рэшфорд – любимчик толпы, хотя совершил минимум десяток явных ошибок в завершении важных атак, что повлияли на результат. А Де Хеа был изгоем, имея три явных ляпа в 38 турах, причем еще и влияние защиты на такие ошибки надо учитывать. Паникует защита – нервничает вратарь.

Нельзя назвать все 67 нереализованных Рэшфордом ударов его ошибками. Но тогда нельзя приписывать Де Хеа репутацию неправильного вратаря для МЮ . К слову, в этом сезоне у Давида процент отраженных ударов заметно ниже, но раз команда успешна – испанца критикуют реже.

Нападающие получают много денег, даже если неэффективны

Форвардам в целом платят больше, чем голкиперам. Вратарь Облак в «Атлетико» далеко не сразу получил 10 млн евро за сезон. Диего Косте, с которым расторгли контракт по обоюдному согласию, в «Аль-Хиляль» предлагают 17 млн евро.

Столько даже Буффону нигде не дадут. У Джанлуиджи в «Ювентусе» зарплата 1.5 млн евро. Как у Манджукича в «Милане», что не играл с лета 2020-го. Плюс имеем научное исследование профессоров университета из Пенсильвании по Бундеслиге.

25 % игроков получают почти половину всех денег. Причем нестабильность оплачивается лучше. Нападающим, чьи ошибки игнорируют, выдают много денег после неудачной игры в предыдущем клубе, а вратари или защитники всегда на втором плане.

Алиссону припомнят любой неудачный матч за «Ливерпуль», а Фирмино нанес за 16.4 полных матча в АПЛ всего 16 точных ударов по воротам. Да, забил 5 мячей, но этого мало — команда Клоппа лишь четвертая в АПЛ . При этом Бобби платят 180 тысяч фунтов в неделю, Алиссону — около 100 тысяч.

Дело не в том, что Фирмино плохой. Замечательный игрок, просто в средней форме. Но даже когда форвард не готов, его часто ставят на поле в надежде, что случайно забьет. И будут так делать, хотя Бобби промахнулся в 38 случаях из 43. Например, в день ничьей с «Ньюкаслом» с трех метров. Еще попал в защитника против МЮ и проиграл дуэль вратарю ВБА , когда снова была ничья.

Из-за его неточности потеряли минимум шесть пунктов. С ними «Ливерпуль» лидировал бы. При этом если в будущем матче против «Сити» Алиссон забросит мяч в ворота и Гвардиола выиграет, то именно промах бразильца запомнят как тот, что лишил «Ливерпуль» чемпионства.

Тренеры зачастую уверены, что промахи форвардов – норма

Не каждый пропущенный мяч – ошибка голкипера. Но каждый промах именно из удобной позиции – серьезный ляп нападающего. А запоминают скорее первые. Максименко критиковали после матча с ЦСКА , но кто считал промахи Понсе и Ларссона? Когда Тедеско спросили о неточных ударах форвардов в день ничьей против «Зенита», то он ответил вот так:

У нас были отличные моменты — например, у Понсе, Джордана. Но их промахи — нормальная ситуация.

Голкиперам ничего не забудут, а в конце сезона мало кто напишет, если «Спартак» разминется с Лигой чемпионов, об ударе Понсе с нескольких метров в концовке игры с «Зенитом». Или о моменте Ларссона в том же матче. Уже давно забыли промах Джордана против «Локомотива» и нереализованный пенальти против «Уфы».

Если бы Ларссон и Понсе забили всего два мяча – «Зениту» и «Уфе», то сейчас «Спартак» имел куда больше шансов на титул, ведь отставал от команды Семака лишь на один пункт (+4 себе, -1 сопернику).

Акцент на вратарских решениях из-за когнитивного искажения

По-простому – баг человеческого мышления. Ляпы вратарей случаются редко, промах нападающего – обыденность. Соотношение где-то один к двадцати, потому фанаты футбола запоминают диковинку, но делают вывод, что этот момент влияет сильнее, чем дежурный ляп форварда.

С защитниками похожая ситуация. Магуайру не простят то, что прощают Марсьялю. Одна из специфик восприятия. У игрока обороны больше касаний мяча, чем у игрока атаки. Точность паса чаще выше. Правильных действий больше. Но каждый ляп стабильного мастера встретят бурно, а промах того, кто и так постоянно мажет – форварда, забудут за две секунды.

Отсюда требование к вратарям «реабилитироваться». И отсутствие запроса к форвардам – им позволено бить мимо, главное – прерывать серии голами. Тема еще актуальнее именно в 2021-м, когда усталость стала ключевым фактором. Ритмы подготовки сломаны, кадровых потерь немало. Давление на игроков привычно высокое, но графики плей-офф ЛЧ , отбора к ЧМ -2022 и национальных лиг будут дикими.

Надо помнить о справедливости. Ведь стабильного вратаря жестко накажут за единственный промах, а нестабильного форварда превознесут за единственный точный удар после серии неудач по его вине. Йовичу хватило одного матча в «Айнтрахте» — его снова хвалили. И оплата труда непоследовательных по умолчанию нападающих выше, чем у стабильных голкиперов.

У легендарного бразильца Барбозы один неважный матч – финал ЧМ -50 против Уругвая. Счет там был 2:1, сами ошибки голкипера под вопросом – и оборона дала пробить, и явных ляпов вратаря не было, просто удары в ближние углы. Но Барбозу возненавидела вся огромная страна. А кто сходу вспомнит имена форвардов сборной, что проиграла тот финал? Их там было 5 человек, схема-то была «3-2-5».

Могли переломить ход матча, разнести Уругвай. Как видите, дисбаланс при оценках был так давно, но о нем редко говорят. Зато современные методы оценки футбола помогают понять, что винить вратаря логично только после анализа игры полевых. Голкипер отражает десятки ударов, а у форвардов десятки нереализованных крутых моментов.

У Азмуна 74 % неточных попыток, у приличного вратаря РПЛ лишь 21 % неотраженных выстрелов. Разница в 3-4 раза, но Сердару хватило 3 голов «Уралу» и 2 голов «Уфе», чтобы его ценили и хвалили. Пора понимать голкиперов и специфику их работы. А еще присмотреться к реализации нападающих.

Неточный удар форварда с пяти метров забывают быстро, а упущенный скользкий мяч голкиперу могут вспоминать годами.