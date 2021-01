«Ливерпуль» не защитит титул в АПЛ, а попасть в топ-4 будет за благо

1611306022

5 матчей без побед в Премьер-Лиге, 4 — без забитых мячей.

«Бернли» шокировал «Ливерпуль» на «Энфилде», где красные не проигрывали в рамках Премьер-Лиги на протяжении почти четырех лет. Подавляющее игровое преимущество хозяев не вылилось в преимущество на табло, а в концовке Эшли Барнс реализовал пенальти и оставил команду Юргена Клоппа даже без ничьей. Победа вполне себе в стиле «Бернли» Шона Дайча, который раньше добывал по 3 очка и на «Этихаде», и на «Олд Траффорд», и на «Стэмфорд Бридж». «Ливерпуль» продолжает своё крутое пике, и свой следующий матч мерсисайдцы могут встретить на седьмой строчке в турнирной таблице.

Только факты

1. Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ выросла до 5 матчей: началось всё с ничьей против «Вест Бромвича» (1:1), а продолжилось нулевыми ничьими и минимальными поражениями со счетом 0:1. В последний раз «красные» побеждали в чемпионате более месяца назад — 19 декабря, когда уничтожили на выезде «Кристал Пэлас» (7:0).

2. Наравне с безвыигрышной растет и безголевая серия команды Юргена Клоппа в АПЛ : «Ливерпуль» оставался без голов в последних четырех матчах (против «Ньюкасла», «Саутгемптона», МЮ и «Бернли»). Атака «красных» не может забить гол в Премьер-Лиге на протяжении 438 минут.

2.1 За 438 минут своей серии в атаке, стартовавшей после гола Садио Мане в ворота «Вест Бромвича», «Ливерпуль» нанес 87 ударов (27 — в матче против «Бернли») по воротам соперников и забил 0 голов. Необъяснимая неэффективность.

2.2 4 матчах без голов — худшая серия «Ливерпуля» с 2000 года, а с Юргеном Клоппом в последний раз такое случалось 14 лет назад, когда «Майнц» под руководством немецкого тренера оставался без голов на протяжении тех же четырех матчей.

3. Прервалась серия «красных» из 68 матчей без поражений в родных стенах в Премьер-Лиге. 3 года и 273 дня никто не мог обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде». Предыдущим счастливчиком был «Кристал Пэлас», выигравший в апреле 2017 с дублем экс-форварда мерсисайдцев Кристиана Бентеке. Таким образом, рекорд «Челси» устоял: «синие» в первый заход Моуриньо не знали неудач на «Стэмфорд Бридж» на протяжении 86 матчей.

4. Шон Дайч стал первым тренером в истории АПЛ , который с одной командой сумел обыграть на выезде двух действующих чемпионов: в 2017-м «Бернли» выиграл в Лондоне у «Челси» Антонио Конте, а теперь у «Ливерпуля» Юргена Клоппа на «Энфилде».

4.1 Между прочим, «Бернли» был единственной командой, которая сумела не проиграть в гостях у «Ливерпуля» в чемпионском сезоне «красных». В АПЛ -2019/20 мерсисайдцы выиграли на «Энфилде» 18 матчей и 1 раз сыграли вничью — против «Бернли» в 35 туре, это был предпоследний домашний матч.

4.2 В предыдущих 16 домашних матчах лиги против «Бернли» у «Ливерпуля» было подавляющее преимущество — 11 побед и 5 ничьих. Предыдущая победа «кларетовых» на «Энфилде» датирована сентябрем 1974 года (0:1) — 46 лет назад. Шону Дайчу было 3 годика.

5. У «Ливерпуля» 34 очка после 19 матчей (9В 7Н 3П). Это худший первый круг «красных» с кампании 2015/16, когда они набрали 30 баллов. В том розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» финишировал на восьмом месте.

Комментарии тренеров

Мы сделали практически невозможное, проиграв эту игру. Это было нелегко, но мы это сделали. Конечно, это моя вина. Моя работа заключается в том, чтобы у парней всегда был правильный настрой и уверенность. В этот раз не получилось. Мы много владели мячом и создали ряд моментов, но не смогли завершить их должным образом. Когда что-то не работает, нам остается только стараться больше и искать правильные решения. Сегодня мы не смогли взломать низкий блок «Бернли», быстрый гол мог изменить игру, но мы не распорядились нашими шансами. Вините в этом поражении меня, а не удачу.

Моя команда реализовала план на игру. Четкое выполнение установок, умноженное на трудолюбие и на сэйвы Попи — вот наш рецепт победы на «Энфилде». Нам хватило веры в правильность выбранного курса, чтобы усердно защищаться на протяжении всего матча, причем наша оборона начиналась с форвардов, чтобы защитники и вратарь в итоге смогли остаться «сухими». В концовке мы получили право на пенальти, которыми нас редко балуют, и реализовали его. Не думаю, что у «Ливерпуля» кризис. Серии из неудачных результатов бывают даже у лучших команд, а против нас сегодня играл очень сильный соперник.

В концовке первого тайма между Шон Дайч и Юрген Клопп поговорили на повышенных тонах, конфликт тренеров был главной темой в перерыве, однако продолжения не последовало. После матча Шон Дайч заявил, что ничего необычного не произошло, просто два тренера были в игре и сражались за свои команды. Клопп тоже не добавил горячих подробностей:

Раз Дайчи не говорит, что произошло, то и я промолчу. Но не я это начал.

