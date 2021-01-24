«Герта» подтвердила отставку Лаббадиа

«Герта» объявила об отставке главного тренера Бруно Лаббадиа.
Команду также покинул управляющий директор Михаэль Преетц.
Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардаи.
Hertha BSC trennt sich mit sofortiger Wirkung von @michaelpreetz und Bruno #Labbadia.https://t.co/t5LRxVjN0W 👈#HaHoHe pic.twitter.com/Gf536xv8Tq— Hertha BSC (@HerthaBSC) January 24, 2021
И это при том, что их соседи из Униона, со значительно более скромными ресурсами, уже боряться за место в ЛЕ. Знакомый живёт в Берлине и болея за Герту просто в шоке - у команды появились деньги, а результаты наоборот пошли вниз. Надеюсь "старую даму" не постигнет судьба Гамбурга и команда сумеет вернуться хотя бы в середину таблицы, по итогам сезона...
И это при том, что их соседи из Униона, со значительно более скромными ресурсами, уже боряться за место в ЛЕ. Знакомый живёт в Берлине и болея за Герту просто в шоке - у команды появились деньги, а результаты наоборот пошли вниз. Надеюсь "старую даму" не постигнет судьба Гамбурга и команда сумеет вернуться хотя бы в середину таблицы, по итогам сезона...