ГлавнаяНовости

«Герта» подтвердила отставку Лаббадиа

24 января 2021, 15:24

«Герта» объявила об отставке главного тренера Бруно Лаббадиа.

Команду также покинул управляющий директор Михаэль Преетц.

Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардаи.

Все новости
ОфициальноТухель — новый главный тренер «Челси»
26 января ФотоКомментарии35
ОфициальноСколари покинул «Крузейро»
25 января Комментарии8
ОфициальноДардаи вновь возглавил «Герту»
25 января Комментарии5
«Очень трудное решение» Абрамовича. Лэмпард уволен, «Челси» ждёт Тухеля
25 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии9
Официально«Челси» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда
25 января Комментарии61
Слухи«Челси» в течение дня объявит об отставке Лэмпарда
25 января Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
24 января в 17:14
Удивительно как долго богатый владелец Герты терпел таких профанов занимающих столь ответственные места в клубе. У Герты бюджет и возможности - для борьбы за зону ЛЕ в Бундеслиге, а команда скоро будет бороться за выживание...
И это при том, что их соседи из Униона, со значительно более скромными ресурсами, уже боряться за место в ЛЕ. Знакомый живёт в Берлине и болея за Герту просто в шоке - у команды появились деньги, а результаты наоборот пошли вниз. Надеюсь "старую даму" не постигнет судьба Гамбурга и команда сумеет вернуться хотя бы в середину таблицы, по итогам сезона...
berda2003
berda2003
24 января в 15:39
у цска столько классных дешёвых тренеров освободилось, можно пригласить....
ДАША Д
ДАША Д
24 января в 15:27
Может у кого-то лучше и получится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100