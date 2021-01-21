Шотландский специалист вошел в тренерский штаб «Оренбурга»

«Оренбург» сообщил о пополнении тренерского штаба шотландским специалистом Питером Левеном.
Ранее Левен уже помогал главному тренеру «Оренбурга» Марцелу Личке в стане брестского «Динамо».
Тренерский штаб #ФКОренбург пополнил шотландский специалист Питер Левен.— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 21, 2021
Ранее Питер Левен был ассистентом Марцела Лички в тренерском штабе брестского «Динамо», работал тренером молодежной команды «Мидлсбро», ассистентом тренера шотландского «Килмарнока». pic.twitter.com/yOITosPV4R
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