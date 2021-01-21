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Шотландский специалист вошел в тренерский штаб «Оренбурга»

сегодня, 10:05

«Оренбург» сообщил о пополнении тренерского штаба шотландским специалистом Питером Левеном.

Ранее Левен уже помогал главному тренеру «Оренбурга» Марцелу Личке в стане брестского «Динамо».

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Все комментарии
jobss
jobss ответ ArtemBzdn (раскрыть)
сегодня в 10:26
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ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:18
Здравствуйте. Есть функция чтобы увидеть список всех пользователей. Хочу найти одного, потеряла.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Как-будто своих тренеров у нас нет.
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