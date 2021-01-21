Директором академии «Локомотива» назначен Щиголев

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сегодня, 13:05

«Локомотив» объявил о назначении директором академии клуба Алексея Щиголева.

Специалист уже возглавлял академию московского клуба с 2015 по 2018 год.

Директором Академии ФК «Локомотив» назначен Алексей Щиголев!⁰

Алексей Николаевич руководил @fclm_school с 2015 по 2018 год, после чего работал в Департаменте подготовки резерва РФС .



Подробнее ⤵️https://t.co/6vFcKcorqr — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2021

Напомним, что вчера «Локомотив» сообщил об уходе заместителя спортивного директора клуба Андрея Лосюка.